"Одруження наосліп": Узелков вперше показав наречену та зізнався, чи залишилися вони разом

Наприкінці шоу боксер ошелешив заявою.

На каналі "1+1" відбулася прем'єра сьомого сезону романтичного реалітішоу "Одруження наосліп".

Героєм першого випуску став боксер і телеведучий В'ячеслав Узелков. Після гучного розлучення із фітнес-тренеркою Мариною Боржемською спортсмен досить довго не міг забути кохану та жалкував про розрив. Втім, тепер знаменитість заявив, що готовий до нових стосунків.

"Я 22 роки був у шлюбі. Моя колишня дружина була для мене справжньою мрією. Я кричав на весь світ, що я її кохаю. Одного разу я потрапив на телебачення і взяв її з собою у проєкт. Тут вона мене обійшла і стала, як вона вважає, більш популярнішою за мене. Її успіх став на заваді стосункам. Розлучення мені далося дуже складно. Коли ти живеш із жінкою 22 роки, у тебе двоє дітей, яких нам Бог дав лише після 7 років спільного життя, то це дуже складно", – розповів боксер.

instagram.com/uzelkova.marina

Узелков додав, що екскохана заблокувала його у всіх соцмережах, зазначивши, що вони не друзі, а навіть супервороги. В'ячеслав запевнив, що Марина уже в минулому і він у пошуках нового кохання.

"Я мрію, що моя нова дружина буде стрункою, спортивною, цікавою білявкою. Я знаю одну таку жінку. Її звати Юля", – поділився зірка.

Саме вона і стала героїнею проєкту, адже вперше за всі сезони шоу експерти об'єднали в пару вже знайомих людей, але для молодят це стало сюрпризом. Так, обраницею спортсмена стала фітнес-мама Юлія Черницька. Жінка виховує чотирьох дітей від першого шлюбу. Старшій доньці 13 років, середній - 8 років і двійнятам - 5 років.

instagram.com/fitness_mama_ua

Юлія розповіла, що з колишнім чоловіком розлучилася через його зради.

"Я дуже вірна і не розумію, за що мені таке випробування. Після розлучення я ні з ким не мала стосунків. 2,5 року я самотня. Мені складно закохатися. Мені треба час, пізнати, роздивитися", - сказала фітнес-мама.

В’ячеслав та Юлія вперше зустрілися під вінцем у весільних вбраннях, втім не бачили обличчя одне одного. На запитання церемонімейстерки, чи готові вони одружитися, дали ствердну відповідь "так" та наосліп обмінялися обручками.

Коли настав час піднімати вельон нареченої, пара очманіла, адже давно знайома. "Я шокована! Я цього просто не очікувала! От кого-кого, але не його", – поділилася фітнес-мама. Зі свого боку, Узелков неабияк зрадів, адже саме про неї і мріяв.

Черницька зізналася, що боксер залицявся до неї та завалював компліментами у Мережі. Жінка зазначила, що поважає його як друга, але як чоловіка – не знає Узелкова.

Далі пара вирушила на тиждень жити до окремого будинку, аби дізнатися одне одного краще. Під час першої романтичної вечері розмова між новоствореним подружжям спершу не складалася. Втім, спортсмени розговорилися та поділилися, як пережили розлучення з ексами. Так, Юлія зізналася, що їй було складно усвідомити кінець стосунків, вона навіть знепритомніла. Узелков поділився, що він після розриву залишися зовсім один. Мовляв, заради Боржемської відмовився від своїх рідних та в результаті залишився біля розбитого корита – без підтримки сім’ї, коханої та дітей. Ця історія розчулила до сліз Юлію.

Далі пара пішла готуватися до сну. Спершу В’ячеслав відмовився спати в одному ліжку з новоспеченою дружиною, втім, все ж піддався чарам жінки і ніч вони провели разом.

Пара протягом тижня знайомилася одне з одним. Не обійшлося і без конфліктів та суперечок. Втім, начебто все склалося гаразд. Але з кожним наступним днем Юлія все більше не вірила, що боксер забув свою ексдружину. Жінка навіть вирішила перевірити обранця на детекторі брехні.

Так, на запитання, чи дійсно одна з основних причин участі боксера у романтичному проєкті – щоб розізлити Боржемську, В’ячеслав відповів "ні". Але це виявилося брехнею.

Коли ж настав час вирішувати – чи залишити обручки, чи розірвати стосунки, В’ячеслав Узелков ошелешив заявою. Спортсмен віддав каблучку та заявив, що досі кохає ексдружину Марину.

"Коли я підняв фату, мене як струмом вдарило! Це був кайф. Я думав: "Вона буде моя, каблучка буде моя". Але кожного дня дізнався про Юлю більше й більше. Я дійсно хочу залишитися з Юлею, але друзями. Я досі кохаю колишню дружину. Я зрозумів це тут ще більше. Я йшов сюди, щоб відпустити своє кохання, я намагався все зробити, але я однолюб. Я б хотів її повернути. У мене була найкраща дружина. Я йолоп, який втратив друга, коханку і найкращу жінку, яка є, Марину Боржемську", – заявив знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина боксера Узелкова прокоментувала нові стосунки колишнього. Також Марина Боржемська зізналася, що й сама готова до нового роману.

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