Одруженого соліста Maroon 5 Левіна ще одна жінка звинуватила у флірті – через нього вона отримала перелом зап'ястя

Колишня інструкторка з йоги соліста Maroon 5 Адама Левіна Аланна Цабель стала четвертою жінкою, яка розповіла про флірт музиканта з нею.

При чому, у випадку Аланни флірт соліста Maroon 5 Адама Левіна з нею не минув для жінки безболісно.

Після того, як вже три жінки розповіли про те, як Левін писав їм, а де з ким мав інтимні стосунки, і це під час шлюбу з моделлю Бегаті Прінслу, інструкторка з йоги Аланна Цабель також вирішила заговорити.

В сторіз своєї сторінки в Instagram жінка розповіла, що від 2007 до 2010 року була інструкторкою з йоги у Левіна. Тоді він ще не був одружений, але перебував у стосунках з дівчиною.

Аланна Цабель / Фото: instagram.com/aziamyoga

Левін дозволяв собі розповідати друзям, що у його інструкторки найкращі сідниці у місті. А якось написав Аланні повідомлення, що хоче провести день з нею оголеною. Це повідомлення побачив тодішній бойфенд Цабель і влаштував істерику. Жінка переконала його, що скоріш за все, цей меседж був адресований дівчині Левіна Беккі. Коли Аланна написала Адаму, чи не помилився він, артист нічого не відповів. У люті ексбойфренд Цабель зламав їй зап'ястя і пішов.

Фото: instagram.com/aziamyoga

Аланна зізналася, що Левін навіть не вибачився і просто прибрав інструкторку з туру, зруйнувавши їй при цьому стосунки з чоловіком.

Нагадаємо, що жінки почали масово розповідати, як соліст гурту Maroon 5 Адам Левін з ними фліртував і мав стосунки, і це під час його шлюбу з моделлю Бегаті Прінслу.

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