Офіційно: Алек Болдвін вбив Галину Гатчінс зі справжнього револьвера з бойовим набоєм

Це вже точно встановила поліція і відзвітувала про це на брифінгу.

Актору Алеку Болдвіну під час знімань фільму "Іржа" передали справжній револьвер, заряджений бойовим набоєм. Він цього не знав і за сценарієм вистрілив у бік камери, випадково убивши операторку Галину Гатчінс та поранивши режисера Джоеля Соузу, йдеться у "ТСН.Ранок".

Це вже точно встановила поліція і відзвітувала про це на брифінгу. Кулю витягнули з плеча пораненого режисера, а на місці слідчі знайшли стріляну гільзу. Револьвер, окрім Болдвіна тримали в руках ще двоє людей - це асистент режисера та реквізиторка, яка відповідала за зброю.

Новини світу: встановлено, що Болдвін випадково вбив операторку Гатчінс під час знімань

Під час фатального пострілу на майданчику перебували майже 100 людей – їх усіх допитують. З місця злочину вилучили понад шість сотень доказів – муляжі зброї, холості набої, а також три пістолети. Поліція зазначає - розслідування ще на початковому етапі, тож говорити про конкретні звинувачення поки що зарано.

"Ми збираємо докази, проводимо допити і аналізуємо події. Я хочу запевнити потерпілих, їхні родини та громадськість, що ми проводимо дуже ретельне і об'єктивне розслідування. Щойно у нас буде достатньо матеріалів – будуть висунуті звинувачення і відбудуться арешти", - зазначив шериф округу Санта-Фе Ейдан Мендоса.

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