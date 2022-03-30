Офіційно: Брюс Вілліс завершує акторську кар'єру через хворобу

Хворобу актора назвали його доньки.

Нещодавно у Мережі з'явилися чутки про те, що легендарний голлівудський актор Брюс Вілліс завершує свою кар’єру через деменцію.

Сьогодні, 30 березня, старша донька зірки Румер Вілліс публічно підтвердила, що 67-річний знаменитість дійсно більше не зніматиметься, і справа в афазії. Це розлад мови, що виникає після пошкодження мозку. Через нього уражаються мовні та когнітивні здібності.

На сторінці в Instagram Румер запостила фото зірки "Міцного горішка" та зазначила, що зараз для їхньої родини складний час.

Брюс Вілліс / instagram.com/rumerwillis

"Ми хотіли поділитися тим, що наш улюблений Брюс має деякі проблеми зі здоров'ям. І нещодавно йому поставили діагноз "афазія", який впливає на його когнітивні здібності. Внаслідок цього Брюс закінчує кар'єру, яка так багато означала для нього. Це справді складний час для нашої сім'ї, і ми так вдячні за ваше незмінне кохання, співчуття та підтримку. Як завжди каже Брюс: "Живіть", і разом ми плануємо зробити саме це", – йдеться у повідомленні.

У коментарях фанати та колеги актора висловили свою підтримку:

"Він був для мене таким неймовірним акторським партнером, наймилішим, найніжнішим і веселим чоловіком", – поділилася Сара Полсон.

Надсилаю любов вам, Брюсе, і вашій прекрасній родині

Я обожнюю вас усіх усім серцем

Зауважимо, Віллісові приніс шалену популярність бойовик "Міцний горішок". Також знаменитість неодноразово грав ролі героя-одинака, зокрема в "П'ятому елементі", "Меркурії в небезпеці".

1994 року зірка зіграв у культовому фільмі Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво", а за 5 років він виконав головну роль у стрічці "Шосте чуття".

Останнім часом Вілліс активно співпрацював з кінорежисером Робертом Родрігесом. Так, він знявся у двох його стрічках – "Місто гріхів" і "Планета страху".

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