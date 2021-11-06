Офіційно: лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розлучається з дружиною

Артист був у шлюбі з Ганною Копиловою 11 років.

Фронтмен українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк офіційно розлучається з дружиною Ганною Копиловою.

Пара була у шлюбі 11 років. Так, 5 листопада у Шевченківському суді Києва було заплановано слухання про розірвання шлюбу музиканта та режисерки і артдиректорки видавництва. Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

скриншот з відео

Ганна - донька колишнього голови НАК "Нафтогаз Україна". І нібито саме вона була ініціаторкою розлучення. З Андрієм Хливнюком вони одружилися 2010-го і за цей час народили двох дітей – сина та доньку.

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Зауважимо, вперше про розрив стосунків подружжя стало відомо ще у лютому минулого року. Тоді телеведуча ТСН Соломія Вітвіцька намагалася дізнатися про це у самого Хливнюка. І ось його відповідь, яку вона опублікувала у своєму Телеграм-каналі: "Та це, блін, не ваша справа! Як би так зробити, щоб не послати вас? Це схоже на відповідь, чи не дуже? Ідіть в сраку".

Чи завів співак нові стосунки - невідомо. Але те, що вони були, напередодні підтвердила відома українська топ-модель Наталія Гоцій, яка нещодавно знялася в кліпі гурту "Бумбокс".

"Вже не романтичні стосунки, але ми у чудових, прекрасних стосунках двох дорослих людей, яких пов'язували романтичні стосунки", – прокоментувала модель.

На засідання суду Андрій Хливнюк та Ганна Копилова не приїхали – передали відповідні документи до суду, щоб справу розглянули без них.

Зіркові розлучення: Андрій Хливнюк та Олег Гусєв розлучаються зі своїми дружинами

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