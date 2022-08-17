Офіційно наречені: Саша Бо разом з бойфрендом подали заяву до РАЦСу

Блогерка Саша Бо вдруге виходить заміж.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Саша разом з бойфрендом, стоматологом Платоном Тарнавським, подали документи до РАЦСу.

Саша Бо і Платон Тарнавський / Фото: instagram.com/sashaabo

"Офіційно наречені. Поряд з ним я просто маленька безтурботна дівчинка. Хочу вже дочекатися вересня, щоб розповісти вам більше", - заінтригувала блогерка.

Саша Бо і Платон Тарнавський / Фото: instagram.com/sashaabo

До слова, декілька днів тому закоханим не вдалося цього зробити, бо шлюби тоді не реєстрували. Та сьогодні, 17 серпня, Платон та Саша офіційно стали нареченим і нареченою.

Зазначимо, про те, що Саша Бо вдруге виходить заміж, стало відомо ще у квітні цього року. Обранцем знаменитості став її колишній одногрупник Платон Тарнавський. Він освідчився блогерці відносно давно, та вона тривалий час не наважувалась про це розповісти через війну в Україні.

Саша Бо з нареченим / Фото: instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, Саша Бо протягом шести років була заміжньою за Ігорем Пустовітом та має від нього двох дітей. Восени цього року Олександра дала скандальне інтерв'ю, у якому розповіла, що Ігор морально з неї знущався і шантажував. Пізніше Ігор дав інтерв'ю-відповідь, у якому зазначив, що йому з Сашею було теж несолодко.

А блогерка тим часом не сумувала на самоті. За декілька місяців після розлучення знаменитість вже оголосила про нові стосунки.

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