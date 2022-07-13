Офіційно розлучена: Наталія Валевська показала свідоцтво про розірвання шлюбу

Виконавиця офіційно розлучилася з чоловіком Володимиром Пригладю, з яким була разом 20 років.

У своєму Instagram артистка показала свідоцтво про розірвання шлюбу та зазначила, що віднині починає нове життя.

"Починаю життя з чистого аркуша. Друзі, сьогодні я офіційно отримала свідоцтво про розірвання шлюбу. Тож, сміливо входжу до нового етапу свого життя, адже це не кінець, а лише початок", - поділилася Валевська.

Наталія Валевська / Фото: instagram.com/valevska_official

До речі, до РАЦСу артистка прийшла у білій сукні. Виконавиця обрала вбрання саме такого кольору, адже він дарує спокій та гарне самопочуття.

"Для цієї нагоди обрала сукню білого кольору. Білий - це найсвітліший з кольорів, символ чистоти. Він приносить спокій і гарне самопочуття, пом'якшує емоції, служить хорошими ліками від стресу та дає відчуття свободи", - зазначила Наталія.

Наталія Валевська / Фото: instagram.com/valevska_official

Нагадаємо, Наталія Валевська на початку червня оголосила про розлучення з чоловіком Володимиром Пригладю. Пара була разом 20 років, з них 18 – у шлюбі. Причина їхнього розлучення наразі невідома. Утім, виконавиця запевнила, що вони з ексом спілкуються та підтримують одне одного.

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