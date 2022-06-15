Огидне кіно, матюки на будівлі "Останкіно" та позбавлення нерухомості: як Аллу Пугачову цькують на Росії через підтримку України

У лютому, одразу після початку повномасштабної війни РФ проти України, Алла Пугачова разом із родиною виїхала до Ізраїлю.

А тим часом "вершки російського суспільства", не шкодуючи бруду, регулярно поливають ним прізвище артистки, йдеться у "Сніданку з 1+1".

Першим рота відкрив прокремлівський піп Андрій Ткачов – той самий, який запропонував назвати "спецоперацію" Путіна священною. Під час служби в церкві, не дочитавши молитов, він заявив, що радіє, що Алла Пугачова назавжди покинула Росію. Пугачова дала йому жорстку відповідь.

Згодом голос подав і музичний критик Сергій Сосєдов. Спочатку цей прихильник "руского міра", який, до речі був членом журі одного з талант-шоу України і роками заробляв тут гроші, закликав націоналізувати розкішний маєток подружжя в елітному селі Грязь. А згодом взявся пророкувати майбутнє артистки в Ізраїлі:

"Там ніхто не буде дивитися на неї на сцені під фонограму. Та й виходити до глядача вона вже не в змозі", - сказав тоді музичний "експерт".

Згодом розговорилася "повелителька кокошників і сарафана", співачка Надія Бабкіна, з якою, до речі, Пугачова багато років товаришувала. Під час конференції в інформагенції ТАСС Бабкіна почала говорити про те, що "Пугачова зрадила батьківщину".

Потім у завданні цькувати Пугачову "еліта російської культури" пішла ще далі. 29 травня на фасаді телецентру "Останкіно" з'явився світловий напис, який, ймовірно, призначався Пугачовій:

Вочевидь, лайка на стінах була лише прелюдією. Адже нещодавно журналіст Роман Супер у своїх соцмережах повідомив, що пропагандистський "Первый канал", на якому довгий час працював чоловік примадонни Максим Галкін, готує до ефіру компрометувальний фільм про Пугачову:

"На телеканал спустилося велике документальне кіно про Аллу Пугачову, в якому артистка показана зрадницею, ренегатом та "відрижкою єльцинської епохи". Кіно настільки масштабно огидне, що зазнало критики навіть з боку керівника Дирекції інформаційного мовлення Кирила Клейменова. Керівництво каналу намагається чинити опір виходу цього фільму в ефір", - написав Супер.

Нагадаємо, що тим часом Максим Галкін їздить туром містами Ізраїлю і частину грошей від своїх виступів передає на допомогу Україні.

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