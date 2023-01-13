Огнєвіч приголомшила сумою, яку зібрала у свій день народження для постраждалих від ракетного удару

Українська співачка Злата Огнєвіч назвала суму, яку їй вдалося зібрати для постраждалих від ракетного удару в Києві.

У свій день народження виконавиця замість подарунків попросила друзів та фанів допомогти зібрати кошти для людей, чиї домівки були зруйновані від атаки РФ.

"Давайте разом допоможемо постраждалим, які залишилися без даху над головою, повернемо людям звичайне життя в теплі та затишку. Ваш подарунок мені - це донат на відновлення побуту постраждалих на Протасовому Яру", - написала Злата.

Вже за добу, як розповіла виконавиця, люди задонатили 48 тисяч гривень.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Фантастичні, неймовірні, прекрасні люди. Мені до сліз це приємно, просто до глибини душі. Вчора я оголосила збір на підтримку сімей, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу Солом'янського району. Вчора я вже зібрала з вами 48 тисяч гривень. Задонатило більш ніж 200 людей. Хтось донатив по 10 гривень, хтось по 2000 тисячі. Я ціную допомогу кожного з вас. Кожен донат і внесок цінний і надважливий!. Ви даруєте мені віру, що добро все ж таки переможе", - поділилася Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Огнєвіч також додала, що благодійний збір буде тривати аж 20 січня. Тому у всіх охочих ще є можливість долучитися до ініціативи Злати.

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