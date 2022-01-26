Огнєвіч шокувала розповіддю, як у фітнес-клубі її не захистили від переслідувача: "Я благала їх"

Огнєвіч шокувала розповіддю, як у фітнес-клубі її не захистили від переслідувача: "Я благала їх"

Неприємний інцидент трапився наприкінці 2021 року.

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася неприємною історією.

До слова, артистка пригадала, як наприкінці 2021 року тікала від переслідувача. Вона забігла до одного київського фітнес-клубу та сподівалася, що їй там допоможуть. Співачка просила охоронців викликати поліцію.

Однак на Злату чекало розчарування. У фітнес-клубі відмовилися викликати поліцію, адже боялися за свою репутацію. Ба більше, вони навіть зірку просили не говорити поліціянтам їхньої адреси.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

"Мене трясло, я благала їх викликати поліцію, допомогти мені. Ніхто з охорони клубу цього не зробив. У них розпорядження чи щось там ще… Коли ж я сама спробувала це зробити — охорона клубу мене попросила викликати поліцію до сусіднього будинку. Репутація спортивного клубу коштує дорожче аніж безпека людини, яка просить про допомогу", - обурилася Злата.

Злата говорить, що свого часу була клієнткою цього клубу. Втім, після того інциденту більше ніколи туди не піде.

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