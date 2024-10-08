Огнєвіч вперше зізналась у симпатії до Хливнюка і чому не склалися стосунки: "Дуже непроста людина"

Українська співачка Злата Огнєвіч вперше зізналась у симпатії до лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка та чому не склалися їхні романтичні стосунки.

Артисти 2020 року співпрацювали разом. Зокрема, Огнєвіч випустила пісню про кохання "Ти обіцяв", автором слів до якої був Хливнюк. Співачка зізнається, що її колега за сценою дуже непроста людина і це проявляється як у творчості, так і в спілкування з іншими людьми. Утім, виконавиця рада, що їм вдалося разом попрацювати. Злата зізнається, що вони з музикантом вже давно не виходили на зв'язок, однак вона була б лише рада зустрітися з ним і душевно поговорити.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

"Він дуже талановитий, неймовірно харизматичний чоловік. Я дуже давно не була з ним на зв'язку, але мені б хотілося поспілкуватися з ним не в Telegram, а просто так за філіжанкою кави, просто запитати, як у нього зараз на душі, на серці, бо минуло багато часу з нашої останньої зустрічі. Мені було б цікаво побачити, наскільки він змінився. Я думаю, що сто відсотків за цей час сталися зміни. Він дуже непроста людина, як і всі творчі люди. Це проявляється у всьому: у підході до творчості, характері, спілкуванні з людьми", - зізналась артистка в інтерв'ю "Люкс ФМ".

До речі, після виходу пісні "Ти обіцяв" виконавцям почали приписувати роман. Раніше Огнєвіч спростовувала всі чутки. Утім, нині ж співачка зізналась, що насправді їй симпатизував Хливнюк. Виконавиця говорить, що не змогла встояти перед харизмою, чарами та талантом колеги. Утім, романтичних стосунків між артистами не було. Як говорить Огнєвіч, ані вона цього не хотіла, ані Хливнюк не робив жодних кроків.

"Звичайно, він мені тоді дуже подобався, бо неможливо встояти перед чарами чоловіка, який глибокий, розумний, талановитий, харизматичний. Так, він мені подобався, але, як ви бачите, це тільки творчий союз, в якому народилася пісня. Нічого не склалося, тому що я не планувала цього. Він теж не робив кроків. Якщо раптом складеться так доля, що ми зустрінемося, знову будемо спілкуватись на тему творчості, я побачу якісь вірші, але я думаю, що це неможливо, бо такі зустрічі, вони трапляються тільки раз в житті", - ділиться артистка.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі почали ширитися плітки, що співачка Тіна Кароль зустрічається з молодшим на дев'ять років бізнесменом-іноземцем. Артистка вже прокоментувала чутки про її новий роман.

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