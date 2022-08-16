Огнєвіч жорстко відреагувала на переспівування росіянок її хіта у Криму: "Дві лярви, такі недолугі"

Так нещодавно Мережа обурювалася відео, де росіянка виконує пісню Софії Ротару "Одна калина".

Тепер же мешканки РФ спаплюжили хіт Злати Огнєвич "Зозуля".

Відповідним відео поділилася сама зірка. Злата жорстко відреагувала на це на сторінці в Instagram.

"Ісконно руская забава, красти та видавати за своє. У моєму рідному Криму звучить моя "Зозуля" російською мовою у виконанні двох лярв, які і гадки не мають про закони та авторські права… Хоча про що я пишу, які права можуть бути у громадян рфії. Вибачте, але мене нудить. До речі, "співачки" такі недолугі, що співають під мінус з моїм голосом на беках. Соромно, прикро, але чого ще очікувати від болотян? Крим, сподіваюся дуже, що незабаром "Зозуля" пролунає на Дні Звільнення Криму в уісх чарівних містах півострова", – прокоментувала зірка.

Висловили свою думку і прихильники Огнєвіч:

Яке жахіття

Рубрика: Боже, яке кончене

Іспанський сором! Яка жесть

Лише і вміють брехати і красти.

Нагадаємо, гурт "Антитіла" заснував благодійний фонд. Колектив допомагає українським захисникам ще від початку війни – 2014 року.

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