Огнєвіч звернулася до дівчат, що мріють про шлюб з військовими: "Чи готові ви до цього?"

З початком повномасштабної війни в Україні бійці ЗСУ стали справжніми героями та секс-символами для дівчат. Але співачка Злата Огнєвіч впевнена, що не кожна жінка зможе бути поруч із військовим.

У сторіз в Instagram співачка звернулася до дівчат, які мріють про стосунки з бійцями ЗСУ. Злата зізналася, що й сама захоплюється українськими військовими, проте розуміє, що такі стосунки не з легких.

Злата Огнєвіч звернулася до українських дівчат / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Дівчата, ви готові, що до вас повернуться поламані душі? Тому що після того пекла, яке пережили і переживають ці хлопці, треба бути дуже свідомою, терплячою і мудрою жінкою, щоб це приймати і, можливо, десь лікувати, жити з цим. Чи готові ви до цього?" – поставила запитання Огнєвіч.

Злата Огнєвіч звернулася до українських дівчат / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка з власного досвіду розуміє, що означає будувати родину з військовим, адже її батько теж відав життя армії та навіть зараз допомагає рятувати життя на передовій.

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