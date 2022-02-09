Оголена alyona alyona у прищіпках розповіла, як карає себе за переїдання

Оголена alyona alyona у прищіпках розповіла, як карає себе за переїдання

Артистка розповіла, які у неї стосунки з їжею.

Українська реп-виконавиця alyona alyona вирішила відверто поговорити зі своїми прихильниками про стосунки з їжею.

На сторінці в Instagram артистка присвятила цілий пост цій темі. Так, Альона розповіла, що за погану поведінку вона себе наказує, а за гарну – хвалить та заохочує. І якщо зірка переїдає, або з'їсть зайвого, то частіше за все наказує себе голодуванням, після чого зривається:

"Їм ще більше та почуття голоду абсолютно не можу заспокоїти. Знаю, що є дівчата, які вирішують це питання рвотою. Вважаю, що це не ок. Я чула достатньо таких історій і розумію, що всі ці проблеми треба серйозно пропрацьовувати", - зазначила артистка.

Свій пост реперка супроводила кадром, на якому позує оголеною та з прищіпками на руках.

instagram.com/alyona.alyona.official

Альона додала, що багато працює і заохочує себе смаколиками. А "з голодухи" їсть більше ніж зазвичай, а потім, розуміючи, що переїла, обіцяє собі завтра не їсти:

"А потім від того, що мені не вистачає енергії, а треба працювати, я дуже швидко втомлююсь. Після цього мій організм каже: "Ой, з'їж хоч щось смачненького, бо я зморений від роботи, а ти заслужила кайфу". Я їм і знову себе наказую! Замкнуте коло, з якого просто хочеться вибратися", - зізналася виконавиця.

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