Оголена Анна Трінчер у джакузі похизувалася звабливими формами

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер поділилася спокусливим контентом зі своїми шанувальниками.

У сторіз в Instagram виконавиця повідомила, що у справах приїхала до Одеси. Там виконавиця зупинилася в готелі та з дороги одразу ж вирішила прийняти ванну, аби розслабитися.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На відео оголена Тірнчер похизувалася своїми привабливими формами. Вона позувала у дзакузі на тлі панорамного вікна із морським краєвидом.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Останнім часом співачка не соромиться ділитися із прихильниками відвертим контентом. Зовсім нещодавно співачка також влаштувала спокусливу фотосесію у червоній спідній білизні з романтичним тортом.

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