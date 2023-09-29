Оголена Брітні Спірс після розлучення приголомшила дивними танцями у ванній

Зірка знову повернулася до соцмереж зі своїм шаленим контентом.

Американська співачка Брітні Спірс схоже не дуже сумує після розлучення зі своїм чоловіком, моделлю Семом Асгарі.

Після тривалого "затишшя" у соцмережах, зірка повернулася з відвертим контентом для своїх фанів. Брітні опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому позує абсолютно оголеною.

Співачка танцювала та крутилася на камеру перед дзеркалом без одягу, при цьому тримаючи себе за волосся. Також Брітні зблизька показала своє обличчя.

"Погода для светру... Я буду голою у ванні", - підписала дивне відео співачка.

Оголена Брітні Спірс приголомшила черговим відео

Схоже, що таке відео Спірс використала для привертання уваги. Адже вже у наступній публікації вона поділилася посиланням на передзамовлення її мемуарів, які зовсім скоро вийдуть у тираж.

Загалом, шанувальники Брітні вже звикли до її дивних витівок. Але час від часу шалені відео від співачки неабияк лякають та змушують турбуватися про її психічний стан. Так, днями Спірс шокувала кадрами, на яких танцює з кухонними ножами у топі на трусах.

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