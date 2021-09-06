Оголена Катерина Осадча у самій накидці показала себе вагітною

Ведуча зізналася, як повертає форму після вагітності.

Незмінна ведуча "Світського життя" Катерина Осадча, яка 19 серпня втретє стала мамою, потішила фанів ніжними світлинами.

Зірка стала окрасою нового випуску глянцю Viva, на обкладинці якого постала ще вагітною третім сином. Автором фотосесії стала відома фотографиня Соня Плакидюк.

Катерина Осадча під час третьої вагітності / viva.ua

На знімках Катерина позує оголеною, прикрившись лише ніжно-блакитною накидкою. В інтерв'ю глянцю Осадча розповіла, що під час третіх пологів їй не хотілося полежати та відпочити, оскільки її організм дозволяє ведучій активно працювати.

"Звичайно, іноді дається взнаки втома. Десь із тижня 25-го я відмовилася від підборів: мені стало важко довго ходити на них. Якщо підрахувати, скільки я виходжую за знімання, то це буде до чотирьох км. А так загалом ми не зменшили кількість знімань і відряджень. Зважаючи на пандемію, ми побували в усіх подорожах, в яких можна, на жаль, ми зв'язані правилами в'їзду в різні країни", - прокоментувала ведуча.

Катерина Осадча під час третьої вагітності / viva.ua

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Окрім того Катерина розповіла, як повертається до форми і зізналася, скільки кіло набрала під час вагітності:

"Я намагаюся стежити за тим, що їм, і не набирати багато зайвої ваги, щоб потім швидше повернути собі форму. Але, зважаючи на зміни сезонів і те, що зараз багато роботи (іноді не вистачає часу просто поїсти), в сумі зайвих набраних кілограмів усі три вагітності приблизно однакові. Моя увага до харчування з кожною вагітністю ставала ретельнішою, та на кілограми це ніяк не впливає – все одно організм має набрати певну кількість. У середньому за вагітність я набираю десь 15–17 кг. Ті рази вони пішли дуже швидко, як буде зараз, не знаю", - поділилася молода мама.

Нагадаємо, не так давно Катерина Осадча та Юрій Горбунов замилували знімками з прогулянки із синами. Ведучі провели суботу із дітьми.

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