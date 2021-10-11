Оголена Меган Фокс разом зі своїм бойфрендом знялися у відвертій фотосесії

Вони прикрасили обкладинку американського глянцю GQ Style.

Голлівудська акторка Меган Фокс разом зі своїм бойфрендом, репером Machine Gun Kelly знялися у відвертій фотосесії.

Так, вони прикрасили обкладинку американського глянцю GQ Style.

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На фото оголена Меган позує ще з темним кольором волосся. В руках вона тримає пістолета, якого направила до інтимного місця свого коханого. Відвертості образу артистки додала портупея.

Репер же зображений у жіночому вбранні.

"Історія двох ізгоїв та закоханих зірок", - підписала фото артистка.

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