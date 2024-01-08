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Оголена Санта Дімопулос на Балі попозувала для російської фотографки, яка одночасно працює в РФ

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Оголена Санта Дімопулос на Балі попозувала для російської фотографки, яка одночасно працює в РФ

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Виконавиця не стала приховувати, що їй робила фотосет росіянка.

Українська співачка Санта Дімопулос здивувала відвертими фото, які, як виявилося, їй зробила російська фотографка.

Пікантні знімки виконавиця опублікувала в Instagram-stories. Фото були зроблені на Балі, де Санта зустріла Новий рік без чоловіка та дітей. Знаменитість позувала перед камерою повністю оголеною. Дімопулос також зазначила, що показала знімки без фільтрів та фотошопу.

"Гарно, навіть без ретуші", - зазначила співачка.

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта також відмітила фотографку, яка організувала їй фотосет. Виявилося, що знімки співачці робила Тетяна Кудряшова. Фотографка родом з Росії. Вона працює на дві країни – РФ та Індонезію. Кудряшова восени минулого року у своєму фотоблогу публікувала світлини, які були зроблені у Санкт-Петербурзі.

Профіль фотографки Тетяни Кудряшової / ©
Профіль фотографки Тетяни Кудряшової
Допис фотографки Тетяни Кудряшової / ©
Допис фотографки Тетяни Кудряшової

Нагадаємо, нещодавно співак Іван Дорн відзначився скандальним вчинком. Виконавець під час повномасштабної війни розважав росіян на Балі у новорічну ніч.

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Дата публікації
Перегляди
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