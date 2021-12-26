Оголена Саша Бо поділилася еротичним відео у ліжку з новим бойфрендом

Пара насолоджується одне одним.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо, схоже, вже зовсім забула ексчоловіка Ігоря Пустовіта.

Так, знаменитість повністю поринула у нові стосунки. Щойно суд офіційно розлучив Пустовітів, як Саша представила нового обранця. Ним став колишній одногрупник блогерки з Івано-Франківська, стоматолог Платон Тарнавський.

Аби показати, наскільки вона щаслива у нових стосунках, Саша Бо навіть пустила прихильників до своєї спальні. На сторінці в Instagram блогерка розмістила відверте відео, на якому ще лежить сонна у ліжку разом з бойфрендом.

Щоправда, лежить Саша Бо зверху на Тарнавському, цілує його, поки він збирає її розпущене волосся у хвіст. Коментарі до цього відео Бо вимкнула, оскільки, певно, фоловери сторінки блогерки почали б вимагати продовження того, що було далі на відео.

Зазначимо, що Платона Саша Бо ще місяць тому засвітила у своїх сторіз. Пара разом відвідала скандальну вечірку з нагоди дня народження блогера Олександра Заліска, яку він влаштував у День пам'яті жертв Голодомору.

Нагадаємо, Саша Бо протягом шести років була заміжньою за Ігорем Пустовітом та має від нього двох дітей. Восени цього року Олександра дала скандальне інтерв'ю, у якому розповіла, що Ігор морально з неї знущався і шантажував. Пізніше Ігор дав інтерв'ю-відповідь, у якому зазначив, що йому з Сашею було теж несолодко.

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