Оголена Саша Бо полежала верхи на своєму бойфренді у ванній

Блогерка поділилася пікантним контентом.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо настільки щаслива у нових стосунках зі стоматологом Платоном Тарнавським, що готова кричати про це на весь світ.

Принаймні, знаменитість не приховує від шанувальників пристрасних поцілунків з обранцем будь-де. Чи то в ліжку, чи на вечірці. Тепер от – у ванні.

На сторінці в Instagram Саша поділилася доволі пікантним контентом. Вона запостила відео, на якому повністю оголеною спочатку ніжиться у ванні, а на наступному кадрі показує, як лежить на бойфренді і ніжно його цілує.

"Не варто зациклюватись на тому, чого вам бракує. Не забувайте насолоджуватись тим, що маєте", - підписала відвертий ролик Саша.

Своєю чергою, шанувальники зазначили, що дуже помітили, як блогерка змінилася у кращий бік: "зараз почнеться срач, типу Саша вже не та! А я хочу сказати – Сашо, зараз фото такі відверті, але такі щирі! Ти світишся, ти сяєш- це те що завжди було в тобі і ти його притупляла через людей які не розуміли", "дуже гарне відео. Ваш профіль став таким естетичним", "Хто закоханий, той бачить тут красу і кохання!".

Читайте також: