Оголений Потап босоніж та у гамівній сорочці заспівав про екзорцизм

Репер випустив атмосферне mood video.

Український репер та продюсер Потап потішив прихильників аудіоновинкою.

Так, артист випустив нову композицію "Экзорцизм" з нового альбому Потапа "Без рекламы". Разом з треком побачило світ і атмосферне mood video. У ньому, наважимося припустити, репер постає оголеним у самій лише гамівній сорочці. Весь час Потап співає босоніж наодинці і лише іноді поруч з ним з'являється дівчина у гарному спідньому.

Руслан Масловський

"Экзорцизм" - найсильніша і найулюбленіша пісня в альбомі "Без рекламы", заснована на моїй власній історії. Кохання тебе апгрейдить, кохання робить тебе сильнішим і кращим, ніж ти є насправді. Воно, як екзорцизм, виганяє з тебе диявола і утихомирює в тобі бісів. Кохання очищає і зцілює тебе - ось чому це екзорцизм, baby!" – прокоментував роботу ПТП, який і виступив автором треку.

Ця композиція продовжує лінію "Ровно" і "Кровь и Любовь" і налаштовує на вайб нового альбому ПТП "Без рекламы". Перехід Потапа в новий віковий і ментальний статус, прагнення до нових досягнень і вершин, супроводжується трансформацією його музики. 4 червня, в день релізу всього альбому, ми почуємо Потапа зовсім іншим.

Руслан Масловський

Його внутрішні метаморфози відбуваються й в mood-відео до треку "Экзорцизм", де ми зустрічаємо ПТП до того, як він пізнав кохання. А яким він стане після доленосної зустрічі, фани дізнаються незабаром в кліпі, режисером якого став Станіслав Капралов. Вихід заплановано на кінець червня.

Руслан Масловський

Нагадаємо, що наприкінці травня невпізнанний Потап захопив тембром у новому ліричному треку. Артист представив другий трек "Кровь и Любовь" з нового альбому.

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