Оголосили ім'я переможця та сльози Харлан: як минув суперфінал "Танців з зірками"

Оголосили ім'я переможця та сльози Харлан: як минув суперфінал "Танців з зірками"

За підсумками оцінок суддів та глядацького голосування тріумфувала пара Артура Логая та Анни Кареліної.

Щойно на каналі "1+1" минув суперфінал "Танців з зірками".

Нарешті стали відомі імена переможців танцювального шоу. За підсумками оцінок суддів та глядацького голосування цього року тріумфувала пара Артура Логая та Анни Кареліної.

За кубок переможця у 14 ефірі змагалися три пари: Артур Логай та Анна Кареліна, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Кожна з пар продемонструвала три танці: улюблений номер суддів, танець, який обрали глядачі, та фрістайл.

Відкрили фінал судді та всі учасники сезону, які танцювали під новорічну пісню.

Першим на паркет вийшов актор та зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай разом зі своєю партнеркою Анною Кареліною. Пара на прохання Катерини Кухар виконала віденський вальс під пісню Feeling Good гурту Muse. Судді поставили їм максимальну кількість балів – 40.

Глядачі проголосували, аби Артур станцював контемп. Актор зворушливо виступив разом зі своїми бабусею та дідусем. Судді оцінили танець найвищим балом – 40.

Останнім танцем Артура та Анни став фрістайл. Вони запалювали паркет під пісню KADNAY – DiscoGirl. До слова, судді знову поставили парі 40 балів.

Продемонстрували свій перший танець у цьому сезоні й спортсменка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. Учасники виконали танго – завдання від Макса Чмерковського. Пара танцювала на паркеті під пісню ALEKSEEV "Океанами стали" та отримала 40 балів.

А ось улюбленим танцем глядачів стала самба. Під час виступу Харлан продемонструвала свої неймовірні хореографічні вміння під пісню співачки NK - A HUEVO. Учасники здобули за номер 40 балів.

Останній танець, який продемонструвала Ольга, став фрістайл. Зірка виступала під пісню KAZKA – "Вирулю". Номер оцінили в 37 балів. До речі, після того, як судді виставили оцінки, Харлан розплакалась. Спортсменка зізналась, що їй сумно, бо "Танці" закінчилися.

А от перший танець для актора Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук обирав Влад Яма. Так, пара виконала на паркеті повільний вальс під пісню гурту 5`nizza "Нева". Танець пари судді оцінили в максимальні 40 балів.

Найкращим номером Кості та Рокси глядачі вважають контемп. Пара виконала його під пісню гурту Скрябін – "Кораблі". Учасники отримали від суддів також 40 балів.

Останнім танцем пари став фрістайл. Костя та Рокса виступали на паркеті під пісню співака MELOVIN – "Кіт і Драма". Оцінки пари – 38.

За підсумками трьох танців турнірна таблиця мала такий вигляд: Артур Логай та Анна Кареліна - 177, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук - 174, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар - 171.

Втім, вирішальним стало голосування телеглядачів. Так, бронзу проєкту здобули Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук.

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар посіли друге місце. Переможцями шоу "Танці з зірками" стали актор Артур Логай та Анна Кареліна.

Зазначимо, під час прямого ефіру розважали глядачів відомі зірки. Зокрема, потішили своїм виступом гурт MOZGI, які виконали свій хіт ZAVTRA.

Також тішила своїм виступом й співачка Джамала. Артистка заспівала свій хіт "Потайки". Окрім цього, зірка розповіла про своє шкільне кохання. Зірка пригадала, як зізналась хлопцю в коханні, а він вчинив дуже негарно.

Тішив своїм виступом й співак LAUD, який виконав свій хіт "Там, де ти".

Суперфінал "Танців з зірками" дивував суддів та глядачів не лише неймовірними хореографічними постановками, а й сюрпризами. Так, у прямому ефірі назвали імена нових тренерів вокального шоу "Голос країни".

Читайте також: