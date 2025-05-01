Огнєвіч обурилася відсутністю розвитку української культури: "Через це, між іншим, трапилась війна"

Злата Огнєвіч

Реклама

Українська співачка Злата Огнєіч, яка раніше рознесла сучасних артистів, заявила про відсутність розвитку української культури.

Виконавиця говорить, що в Україні це все не просувають. Як наслідок, тривалий час в українців не було власної ідеології та розуміння своєї національності. Коли в Україні культура просідає, Росія активно розвиває свою та насаджує її. Співачка в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко говорить, що ворог вкладає чимало коштів у власний культурний проєкт, що він має якісний вигляд. Через це його споживають, і РФ має певний вплив у цій сфері.

"Я не бачу, щоб просували українські культурні ідеї в нашій країні. Саме через це, між іншим, у нас трапилася війна. Немає ідеології, не було розуміння, хто ми як нація. Не було державності. На жаль, ця державність була в сусіда. І, на жаль, вони дуже багато докладають зусиль і грошей для того, щоб створювати культурний контент. Це документальні фільми, художні кіно, це навіть театральні вистави. Ви подивіться культурний продукт, який випускав ворог. З професійної точки зору люди, які розбираються, вони розуміють, скільки мільярдів на це все витрачено", — обурилася артистка.

Реклама

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч говорить, що українська держава не приділяє достатньо уваги культурним проєктам. Звичайно, кошти все ж таки виділяються. Утім, за словами артистки, вони не йдуть туди, куди потрібно. В результаті глядач бачить неякісний продукт, звук та картинку. Виконавиця стверджує, що причиною цього є корупція. Артистка говорить, що люди, які б мали відповідати за розвиток культури, опікуються "власними гаманцями".

"Я не бачу, що українська держава дійсно приділяє увагу культурному продукту. Я бачу тільки балачки. Я бачу величезні бюджети, які розпилюють, а по факту ми отримуємо... Кладуть в свої кишені бюджети, які мали б виділятися на виробництво контенту. Зрештою ми бачимо неякісний продукт, неякісний звук, неякісну картинку. Я бачу це все, і мені від цього дуже боляче. Мені боляче, що досі людям, які мали б стати на захист культури в Україні, їм просто на це плювати. Їм не плювати на свої кишені, на гроші в цих кишенях", — стверджує артистка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: Чому ЗЛАТА ОГНЄВІЧ шукає чоловіків "ЗА ВИКЛИКОМ" і не хоче своїх дітей

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розкрила, що сталося з майном її батьків у Криму. Також артистка пригадала, як мама й тато покидали півострів.