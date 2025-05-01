ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
2 хв

Огнєвіч обурилася відсутністю розвитку української культури: "Через це, між іншим, трапилась війна"

Артистка говорить, що в Україні виділяються кошти на культурні проєкти, однак вони потрапляють до "чужих кишень".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч

Українська співачка Злата Огнєіч, яка раніше рознесла сучасних артистів, заявила про відсутність розвитку української культури.

Виконавиця говорить, що в Україні це все не просувають. Як наслідок, тривалий час в українців не було власної ідеології та розуміння своєї національності. Коли в Україні культура просідає, Росія активно розвиває свою та насаджує її. Співачка в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко говорить, що ворог вкладає чимало коштів у власний культурний проєкт, що він має якісний вигляд. Через це його споживають, і РФ має певний вплив у цій сфері.

"Я не бачу, щоб просували українські культурні ідеї в нашій країні. Саме через це, між іншим, у нас трапилася війна. Немає ідеології, не було розуміння, хто ми як нація. Не було державності. На жаль, ця державність була в сусіда. І, на жаль, вони дуже багато докладають зусиль і грошей для того, щоб створювати культурний контент. Це документальні фільми, художні кіно, це навіть театральні вистави. Ви подивіться культурний продукт, який випускав ворог. З професійної точки зору люди, які розбираються, вони розуміють, скільки мільярдів на це все витрачено", — обурилася артистка.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч говорить, що українська держава не приділяє достатньо уваги культурним проєктам. Звичайно, кошти все ж таки виділяються. Утім, за словами артистки, вони не йдуть туди, куди потрібно. В результаті глядач бачить неякісний продукт, звук та картинку. Виконавиця стверджує, що причиною цього є корупція. Артистка говорить, що люди, які б мали відповідати за розвиток культури, опікуються "власними гаманцями".

"Я не бачу, що українська держава дійсно приділяє увагу культурному продукту. Я бачу тільки балачки. Я бачу величезні бюджети, які розпилюють, а по факту ми отримуємо... Кладуть в свої кишені бюджети, які мали б виділятися на виробництво контенту. Зрештою ми бачимо неякісний продукт, неякісний звук, неякісну картинку. Я бачу це все, і мені від цього дуже боляче. Мені боляче, що досі людям, які мали б стати на захист культури в Україні, їм просто на це плювати. Їм не плювати на свої кишені, на гроші в цих кишенях", — стверджує артистка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: Чому ЗЛАТА ОГНЄВІЧ шукає чоловіків "ЗА ВИКЛИКОМ" і не хоче своїх дітей

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розкрила, що сталося з майном її батьків у Криму. Також артистка пригадала, як мама й тато покидали півострів.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
127
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie