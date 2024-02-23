"Океан Ельзи" довів до сліз емоційним треком, який випустив на другі роковини повномасштабної війни

Гурт "Океан Ельзи" вперше від 2022 року випустив емоційну композицію під назвою "Відповідь".

Пісня приурочена до других роковин повномасштабної війни. За словами лідера "ОЕ" Святослава Вакарчука, це дуже особлива пісня для нього, а тому він з особливим переживанням презентує її людям.

"Я вклав в слова цієї пісні переживання, всі емоції, які відчуваю протягом останніх двох років від початку повномасштабної війни росії проти України. І мені здається, що велика кількість наших співвітчизників відчувають те саме. Тому ми дозволили собі не тільки від свого імені, але від імені багатьох людей, з якими я зустрічався, яких знаю, навіть тих, кого не знаю, але чий біль відчуваю зараз, дозволили вкласти ці слова у пісню "Відповідь", - прокоментував прем’єру Вакарчук.

Музикант каже, що дуже важливо проговорювати один з одним те, що ти відчуваєш, бо так легше разом переживати складні часи.

"Ми достойно з гордістю пройдемо цю складну дорогу і обов’язково переможемо, бо світло завжди перемагає темряву",- переконаний Святослав Вакарчук, автор музики і слів пісні.

"Океан Ельзи"

Пісня, як і відео були, відповідно, записані та відзняті в Києві в Будинку звукозапису Українського радіо. Режисером кліпу виступив Макс Сметана. Участь у зніманнях і запису взяли хор та оркестр "Українського радіо".

"Океан Ельзи"

Відео – це чорно-біла, лаконічна, навіть, графічна картина, в якій всі відчуття пісні лише підсилюються простотою ліній, тінями та емоціями музикантів.

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