"Океан Ельзи" повідомив, що на свій безкоштовний концерт у Львові впустить лише вакцинованих

"Океан Ельзи" повідомив, що на свій безкоштовний концерт у Львові впустить лише вакцинованих

Також зможуть прийти ті, хто мають негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Гурт "Океан Ельзи" не так давно оголосив про свій безкоштовний концерт у Львові, приурочений до ювілею Львівського університету.

Однак, на передодні виступу у своєму Facebook колектив повідомив, що на захід зможуть попасти лише ті, хто мають сертифікат про вакцинацію, довідку про першу дозу або негативний ПЛР-тест.

Також щеплення можна буде отримати просто на місці перед концертом у мобільних пунктах.

Дітям та підліткам до 18 років вхід дозволений без вакцинації та ПЛР-тестів.

Проте, деякі юзери обурились такому повідомленню колективу. Зокрема, у коментарях написали таке:

А "Океан Ельзи" вже "вакцинувався", бо якщо ні, я не піду. Дуже хвилююся за стан свого здоров'я!

А що дасть вакцинація перед концертом?

Насправді це гидко. Ви ще їжу невакцинованим припиніть продавати.

Щось не хочеться йти на концерт, на жаль.

Зазначимо, захід запланований до проведення 18 вересня, субота, 20:00. Львів, площа коло університету. Вхід вільний.

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