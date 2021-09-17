"Океан Ельзи" повідомив, що на свій безкоштовний концерт у Львові впустить лише вакцинованих

Також зможуть прийти ті, хто мають негативний ПЛР-тест на COVID-19.
Гурт "Океан Ельзи" не так давно оголосив про свій безкоштовний концерт у Львові, приурочений до ювілею Львівського університету.
Однак, на передодні виступу у своєму Facebook колектив повідомив, що на захід зможуть попасти лише ті, хто мають сертифікат про вакцинацію, довідку про першу дозу або негативний ПЛР-тест.
Також щеплення можна буде отримати просто на місці перед концертом у мобільних пунктах.
Дітям та підліткам до 18 років вхід дозволений без вакцинації та ПЛР-тестів.
Проте, деякі юзери обурились такому повідомленню колективу. Зокрема, у коментарях написали таке:
- А "Океан Ельзи" вже "вакцинувався", бо якщо ні, я не піду. Дуже хвилююся за стан свого здоров'я!
- А що дасть вакцинація перед концертом?
- Насправді це гидко. Ви ще їжу невакцинованим припиніть продавати.
- Щось не хочеться йти на концерт, на жаль.
Зазначимо, захід запланований до проведення 18 вересня, субота, 20:00. Львів, площа коло університету. Вхід вільний.
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