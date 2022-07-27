"Океан Ельзи" представив емоційний до сліз кліп з документальними кадрами на Донбасі

Гурт "Океан Ельзи" на чолі з солістом, тренером "Голосу країни-12" Святославом Вакарчуком випустив композицію "Квіти мінних зон" та емоційний кліп на неї.

Ця пісня була написала декілька років тому і мала увійти до нового альбому ОЕ у квітні 2022 року. Знімання відео відбувалося декілька тижнів тому. У ньому, зокрема, присутні документальні кадри на Донбасі.

Режисером відео виступив Олег Томін. За його ідеєю, в кадрі одночасно відбуваються події у двох вимірах - життя в тилу та бойові дії на фронтах війни за свободу і незалежність України.

"Та найголовніше - це не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки - війна, на відстані руки - тил. Тривога, біль, безсонні ночі очікування короткого повідомлення "все добре у нас", "я норм", "живий" або просто "+". І тут же - лють до ворога, яка перетворюється на рішучість, сміливість і непохитну віру у звільнення кожного метру своєї країни", - кажуть учасники ОЕ.

Окрім того, музиканти закликали українців долучитись до проєкту #ДорогиПеремоги - збір на нові, якісні пікапи для захисників. Його "Океан Ельзи" запускає разом з партнерами – фондом "Повернись живим" та мобільним оператором Київстар, який виділяє 10 млн грн.

Кошти від монетизації кліпу, пісні на музичних платформах, також будуть долучені до збору. Більше переглядів, прослуховувань – більше зборів на пікапи.

Зробити внесок можна за посиланням.

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