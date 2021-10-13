"Океан Ельзи" та KALUSH випустили дуетну пісню та шокували тематичним кліпом

Музиканти випустили відео на трек "Перемога".

Гурт "Океан Ельзи" випустив нову пісню під назвою "Перемога" за участі гурту KALUSH.

Відео на трек було презентоване в центрі Києва на найбільших екранах Європи та України. Автором музики та слів виступив фронтмен ОЕ Святослав Вакарчук.

"Нова пісня "Перемога" - це продовження наших, ОЕ,​ творчих вилазок в інші жанри.​ Цієї зими я багато слухав хіп-хоп музики, від 90-х до сучасної​, і в якийсь момент мені склалися рядки​ приспіву: "Шо би тобі не казали попереду перемога​. Шо би тобі не кричали шакали в слід​ в тебе своя дорога​"​ і зрозумів, що нашому хіп-хопу бути! Пізніше під час роботи в студії ми з групою зрозуміли, що краще було б залишити мою присутність в пісні так, як я це завжди роблю, а запросити KALUSH та їхню продюсерську команду до співпраці, щоб додати елемент хіп-хопу", - розповів Вакарчук.

Він також прокоментував хіп-хоп фронтмена KALUSH Олега Псюка:

"Окремо ще зазначу, що момент в пісні, коли читає свій текст Олег, мені дуже подобається. Він інколи жертвує дикцією в угоду драйву та вайбу, але це того справді варто. У нього класний, філософський текст, який продовжує те, що я вкладав в цю пісню", - зазначив Святослав.

Реліз відбувся у день народження групи "Океан Ельзи" та цікавим є те, що саме того ж 1994 року народився і соліст гурту KALUSH Олег Псюк, що дає можливість уявити масштаб змін та часових проміжків, які гурт ОЕ пройшов за цей час.

Відео на пісню "Перемога" було знято у Києві режисером Максимом Ксьондою. Оператор – Євгеній Усанов.

"Цe історія про галас, який оточує нас, всередині якого дуже багато людей, які вказують тобі як правильно жити. Якщо слухати всіх, то не залишається часу на саме життя. Знаходження власного шляху починається з фільтрації "шумів", які входять в тебе", - пояснив сюжет кліпу Ксьонда.

Усього участь у зніманнях, крім музикантів, взяли 43 актори, які постали в образах яскравих чи знакових персонажів.

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