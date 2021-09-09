"Океан Ельзи" та "Один в каное" розчулили фанів до сліз атмосферною піснею про Львів

Гурти випустили дуетну пісню "Місто весни".
Гурт "Океан Ельзи" потішив прихильників неочікуваною колаборацією з інді-колективом "Один в каное".
Артисти представили дуетну атмосферну композицію "Місто весни", автором якої виступив фронтмен "ОЕ" Святослав Вакарчук. Цікаво, що це перший трек, який Вакарчук присвятив рідному місту Львову.
А народилася композиція, коли музикант прогулювався Маріїнським парком у Києві у квітні цього року. За словами Вакарчука, записати трек разом з "Один в каное" доволі органічно, адже гурт родом зі Львова.
Шанувальники зізналися, що ця пісня торкнулася глибин їхнього серця:
- Чуйна і чуттєва лірика, аж навертається сльоза
- Щось нереальне! Чудовий дует, неймовірне виконання, неперевершений кліп!
- Восени співати про "Місто весни" ще цікавіше. Ви неймовірно передали атмосферу Львова
Нагадаємо, що раніше гурт "Океан Ельзи" оголосив про безкоштовний концерт, який відіграє 18 вересня у Львові.