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"Океан Ельзи" та "Один в каное" розчулили фанів до сліз атмосферною піснею про Львів

"Океан Ельзи" та "Один в каное" розчулили фанів до сліз атмосферною піснею про Львів

"Океан Ельзи" та "Один в каное" розчулили фанів до сліз атмосферною піснею про Львів

"Океан Ельзи" та "Один в каное" / instagram.com/okeanelzy_official

Гурти випустили дуетну пісню "Місто весни".

Гурт "Океан Ельзи" потішив прихильників неочікуваною колаборацією з інді-колективом "Один в каное".

Артисти представили дуетну атмосферну композицію "Місто весни", автором якої виступив фронтмен "ОЕ" Святослав Вакарчук. Цікаво, що це перший трек, який Вакарчук присвятив рідному місту Львову.

А народилася композиція, коли музикант прогулювався Маріїнським парком у Києві у квітні цього року. За словами Вакарчука, записати трек разом з "Один в каное" доволі органічно, адже гурт родом зі Львова.

Шанувальники зізналися, що ця пісня торкнулася глибин їхнього серця:

  • Чуйна і чуттєва лірика, аж навертається сльоза
  • Щось нереальне! Чудовий дует, неймовірне виконання, неперевершений кліп!
  • Восени співати про "Місто весни" ще цікавіше. Ви неймовірно передали атмосферу Львова

Нагадаємо, що раніше гурт "Океан Ельзи" оголосив про безкоштовний концерт, який відіграє 18 вересня у Львові.

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