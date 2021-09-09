"Океан Ельзи" та "Один в каное" / instagram.com/okeanelzy_official

"Океан Ельзи" та "Один в каное" розчулили фанів до сліз атмосферною піснею про Львів

Гурти випустили дуетну пісню "Місто весни".

Гурт "Океан Ельзи" потішив прихильників неочікуваною колаборацією з інді-колективом "Один в каное".

Артисти представили дуетну атмосферну композицію "Місто весни", автором якої виступив фронтмен "ОЕ" Святослав Вакарчук. Цікаво, що це перший трек, який Вакарчук присвятив рідному місту Львову.

А народилася композиція, коли музикант прогулювався Маріїнським парком у Києві у квітні цього року. За словами Вакарчука, записати трек разом з "Один в каное" доволі органічно, адже гурт родом зі Львова.

Шанувальники зізналися, що ця пісня торкнулася глибин їхнього серця:

Чуйна і чуттєва лірика, аж навертається сльоза

Щось нереальне! Чудовий дует, неймовірне виконання, неперевершений кліп!

Восени співати про "Місто весни" ще цікавіше. Ви неймовірно передали атмосферу Львова

Нагадаємо, що раніше гурт "Океан Ельзи" оголосив про безкоштовний концерт, який відіграє 18 вересня у Львові.

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