"Океан Ельзи" влаштував безкоштовний концерт просто неба у Києві: фото, відео

Гурт виступив на Пішохідно-Велосипедному мосту.

Український рок-гурт "Океан Ельзи" влаштував безкоштовний концерт просто неба у Києві.

Так, о 15:00 колектив на чолі із фронтменом та тренером "Голосу країни-12" Святославом Вакарчуком зібрався на Пішохідно-Велосипедному мосту. Анонс імпровізованого об'єднуючого виступу гурт оголосив менш ніж за три години до початку. Попри це, чимало шанувальників прийшли на локацію. Відповідні фото та відео оприлюднили у Telegram-каналі PavlovskyNews.

Як зізнався зірка, спершу музиканти планували просто зняти мотиваційний ролик для соцмереж. Втім, після того, як інформація з’явилася у Мережі, гурт вирішив провести невеликий концерт з гітарами.

"Ми не думали, що прийде стільки людей. Це була щира, спонтанна музична акція від нас, як громадян та патріотів, записати на тлі Дніпра декілька пісень та опублікувати їх в YouTube. Але хтось злив це в Мережу і це перетворилося в концерт", – прокоментував Вакарчук.

До речі, одну з гітар, на якій грав "Океан Ельзи", розписали воїни різних батальйонів ЗСУ на сході України.

Під час виступу гурт виконав, зокрема, "Еверест" та "Все буде добре".

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