"Океан Ельзи" вперше за всю історію існування гурту випустив англомовну пісню

Гурт "Океан Ельзи" на чолі з фронтменом Святославом Вакарчуком випустив свою першу англомовну пісню, яка отримала назву Voices Are Rising.

Композиція стала першою піснею першого англомовного альбому "Океану Ельзи". Колектив довго готувався до цієї прем’єри. Та 22 березня проти вночі російські окупанти масовано обстріляли Україну. Загарбники здійснили комбіновану атаку ракетами та дронами. Постраждала критична інфраструктура – у деяких містах є проблеми зі світлом та водопостачанням. Ворог застосував 151 засіб повітряного нападу проти України. Також окупанти вгатили по Запоріжжю ракетами. Є влучання по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС.

У зв’язку з нічним обстрілом "Океан Ельзи" вирішив не робити гучних прем’єр і з таким текстом звернувся до шанувальників:

"Наша нова музична історія. Voices Are Rising - це перша пісня нашого першого англомовного альбому. Тут мали б бути великі тексти, розповіді. Але сьогодні ми хочемо, аби ви просто послухали пісню та, найголовніше, пам'ятали, що світло завжди переможе темряву. Наші українські голоси вже здійнялись завдяки тим, хто щохвилини боронить, відновлює, несе своє світло! Нашим енергетикам сьогодні – максимальна підтримка", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, тиждень тому лідер "ОЕ" Святослав Вакарчук звернувся до прихильників і анонсував, що готує до випуску пісні англійською: "Ми будемо працювати над тим, аби і музичний голос України звучав гучно, його чули та помічали в світі", - сказав тоді Вакарчук.

Окрім того, до свого 30-го ювілею восени цього року, "Океан Ельзи" готується випустити новий альбом українською - перший із 2016 року.

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