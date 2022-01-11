Оксана Байрак до і після пластики: як змінилася режисерка за 57 років

Оксана Байрак до і після пластики: як змінилася режисерка за 57 років

Зірці начхати на те, що думають про неї люди.

Відома українська режисерка та акторка Оксана Байрак неодноразово ставала героїнею не лише фільмів, а й обговорень фанатів.

Так, користувачі приголомшені змінами у зовнішності зірки. Редакція сайту ТСН.ua вирішила пригадати, як змінилася 57-річна знаменитість та зібрала її архівні та сучасні фото.

Оксана Байрак народилася в Сімферополі 16 лютого 1964 року.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак 1 вересня / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак в юності / instagram.com/ksanabayrak

Цікаво, що спершу зірка спробувала себе не у кінематографі. Так, Оксана два роки працювала вчителькою-логопединею. Втім, коли вона зрозуміла, що її покликання - це фільми, то вступила на режисерський факультет до інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Диплом Байрак отримала 1991 року.

Згодом вона зняла фільми, які принесли їй популярність: "Жіноча інтуїція" (2003), "Тобі, справжньому" (2004), "Аврора" (2006).

Тоді Оксана Байрак стриглася коротко та була брюнеткою з "їжачком" на голові.

Оксана Байрак (2005 рік) / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак (2008 рік) / ТСН.ua

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Втім, режисерка сміливо експериментувала зі своїм іміджем. Зокрема, вона була білявкою з довгим волоссям.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Втім, перевагу акторка надала все ж темним пасмам.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Не можливо не помітити і трансформацію із обличчям знаменитості. Режисерка відверто зізналася, що вдавалася до послуг пластичного хірурга. Втім, зірка запевнила, що робила лише ринопластику. Так, причиною цьому стало те, що Оксана потрапила в ДТП, у результаті якої зламала ніс.

instagram.com/ksanabayrak

Втім, юзери переконані, що Байрак зробила комплексну підтяжку обличчя.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Хейтять режисерку і за збільшені губи.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

У відповідь на це зірка навіть записала відеозвернення. У ньому вона заявила, що цими вустами вона чудово цілується. А хто сумнівається, "нехай запитає у найкращих чоловіків СНД, бо вони знають".

"Що ви причепилися до моїх губ? "Які вони жахливі", "великі", "намагаються луснути", "як же я ними розмовляю?". Прекрасно! А особливо я ними прекрасно цілуюся. Запитайте у найкращих чоловіків СНД. Вони знають, вони вам розкажуть. Щоправда, я цих чоловіків кидала і кидаю. Але вони пам’ятають смак моїх поцілунків", – заявила вона.

Варто зазначити, що Байрак також неймовірно схудла.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Своїх шанувальників зірка також нерідко тішить гарячими фото.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

Режисерці начхати на негативні повідомлення, оскільки вона переконана, що хейтять через заздрощі.

Оксана Байрак / instagram.com/ksanabayrak

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