Оксана Байрак показала фото з дитиною та відповіла, чи дійсно стала мамою

Оксана Байрак показала фото з дитиною та відповіла, чи дійсно стала мамою

Ще 2019 року зірка заінтригувала новиною, що виховує доньку.

Відома українська режисерка Оксана Байрак неодноразово говорила, що хоче стати мамою доньки, яку б назвала Лізою.

І 2019 року знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram фото з малюком та написала, що "світ дівчинки починається з бізнес-класу". Хоч Оксана не уточнила, чи то її донька, втім, юзери одразу почали вітати режисерку з поповненням у родині.

Відтоді зірка нічого не говорила про дівчинку, а у фотоблогу публікувала лише свої знімки. Та фанам Байрак досі цікаво, чи дійсно вона стала мамою, тому вони вирішили запитати у неї.

Однак Оксана знову не дала конкретної відповіді.

Оксана Байрак з дитиною на руках / instagram.com/ksanabayrak

"Багатьох засмучу", - написала 58-річна Байрак.

Окрім цього, режисерка опублікувала фото, на якому зображена разом з маленькою дівчинкою. Обличчя крихітки знаменитість трішки приховала смайликом.

Варто зазначити, що сценаристка від 2011 року перебуває у стосунках з молодшим за неї на 23 роки Георгієм, з яким познайомилась під час знімань програми "Давай одружимось". Подейкують, що режисерка народила 2019 року доньку Лізу. Знаменитість скористалася послугами сурогатної мами.

Читайте також: