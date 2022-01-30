Оксана Байрак заступилася за Сніжану Єгорову: "Розсудлива людина"

Режисерка не могла стояти осторонь скандалу, який розгорнувся довкола ведучої.

Відома українська режисерка Оксана Байрак вирішила долучитися до обговорення скандалу, який розгорнувся довкола ведучої Сніжани Єгорової.

Так, режисерка підтримала у своєму Instagram Єгорову. Байрак назвала ведучу "розсудливою людиною", а тих, хто її розкритикував, - "зграєю гієн".

"Ви так загрузли у хворобливих упередженнях, так культивуєте одіозне божевілля, що розсудлива людина лякає вас, як схиблена. Сніжано, люблю тебе! Ти - найкраща мама! Космічна! Любляча! Розсудлива!" - написала Байрак.

Також режисерка додала, що Єгоровій просто заздрять, тому через це критикують.

Оксана Байрак підтримала Сніжану Єгорову / instagram.com/ksanabayrak

"Заздрять тобі – справжній зірці. Дуже шкода, що своєю здобиччю вони обрали Стаську", - додала Байрак.

Нагадаємо, раніше у соціальних мережах Єгорова написала, що підтримує політику російського президента Путіна. Окрім того, ведуча почала критикувати українську владу. Також вона "наїхала" на письменницю Ольгу Навроцьку та дорікнула їй за те, що в тої немає дітей.

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