Оксана Білозір розкрила правду про стосунки з другою дружиною Ігоря Білозіра після його смерті

Артистка прокоментувала нещодавню ситуацію, яка викликала чутки про її ворожнечу з Ольгою Гошовською.

Автор публікації
Валерія Гажала
Ігор Білозір із другою дружиною та Оксана Білозір

Ігор Білозір із другою дружиною та Оксана Білозір

Вдова композитора та народного артиста України Ігоря Білозіра розповіла про нинішні стосунки з його другою дружиною.

Так, навесні перша дружина композитора Оксана Білозір та його друга дружина Ольга Гошовська вшановували пам'ять покійного чоловіка концертами з його піснями. Проте шанувальники творчості композитора запідозрили неладне, адже ці концерти, хоча й були приурочені до однієї події, але відбулися порізно. Це породило чутки про ворожнечу між колишніми коханими Білозіра.

Своєю чергою 68-річна Оксана Білозір розставила всі крапки над "і" та запевнила, що вона з Ольгою не домовлялася про спільний концерт тільки через одну причину. Співачка пояснила, що у такому разі це було б дивно, адже репертуар Ігоря є незмінним і їм би на сцені довелося дублювати одна одну. І додала, що насправді тішиться, що Гошовська так само організувала концерт пам’яті.

Оксана Білозір / © instagram.com/oksana_bilozir

Оксана Білозір / © instagram.com/oksana_bilozir

"Воно не вийде (зіграти з Ольгою спільний концерт вшанування пам'яті – прим. ред.). Бо вони співають мої пісні й ми не можемо разом співати. Я вийду заспіваю, а потім вони? Ігоря ж пісні однакові. Вони також співали ті пісні, де мене вже не було. Я тільки рада, що звучать пісні. Це добре, бо для чого Ігор їх писав? Ольга теж має дотичність до цього. Не бачу в цьому жодної провокації та жодної проблеми", — зауважила Оксана Білозір у коментарі "Ранок у великому місті".

Зазначимо, Оксана та Ігор Білозіри були подружжям упродовж 14 років, за цей час у них народився син Андрій. Через два роки після розлучення музикант пов’язав своє життя з Ольгою Гошовською. Та вже 28 травня 2000 року його кар’єра й життя трагічно обірвалися. 8 травня на артиста напали нетверезі зловмисники. За словами очевидців, їм не сподобалося, що він співав українські пісні, заважаючи слухати російськомовні композиції. Від тяжких травм композитор помер у лікарні.

Нагадаємо, нещодавно Оксана Білозір заговорила про свої політичні амбіції та бажання знову очолити Мінкульт.

