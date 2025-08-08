Оксана Білозір розкрила правду про стосунки з другою дружиною Ігоря Білозіра після його смерті

Ігор Білозір із другою дружиною та Оксана Білозір

Реклама

Вдова композитора та народного артиста України Ігоря Білозіра розповіла про нинішні стосунки з його другою дружиною.

Так, навесні перша дружина композитора Оксана Білозір та його друга дружина Ольга Гошовська вшановували пам'ять покійного чоловіка концертами з його піснями. Проте шанувальники творчості композитора запідозрили неладне, адже ці концерти, хоча й були приурочені до однієї події, але відбулися порізно. Це породило чутки про ворожнечу між колишніми коханими Білозіра.

Своєю чергою 68-річна Оксана Білозір розставила всі крапки над "і" та запевнила, що вона з Ольгою не домовлялася про спільний концерт тільки через одну причину. Співачка пояснила, що у такому разі це було б дивно, адже репертуар Ігоря є незмінним і їм би на сцені довелося дублювати одна одну. І додала, що насправді тішиться, що Гошовська так само організувала концерт пам’яті.

Реклама

Оксана Білозір / © instagram.com/oksana_bilozir

"Воно не вийде (зіграти з Ольгою спільний концерт вшанування пам'яті – прим. ред.). Бо вони співають мої пісні й ми не можемо разом співати. Я вийду заспіваю, а потім вони? Ігоря ж пісні однакові. Вони також співали ті пісні, де мене вже не було. Я тільки рада, що звучать пісні. Це добре, бо для чого Ігор їх писав? Ольга теж має дотичність до цього. Не бачу в цьому жодної провокації та жодної проблеми", — зауважила Оксана Білозір у коментарі "Ранок у великому місті".

Зазначимо, Оксана та Ігор Білозіри були подружжям упродовж 14 років, за цей час у них народився син Андрій. Через два роки після розлучення музикант пов’язав своє життя з Ольгою Гошовською. Та вже 28 травня 2000 року його кар’єра й життя трагічно обірвалися. 8 травня на артиста напали нетверезі зловмисники. За словами очевидців, їм не сподобалося, що він співав українські пісні, заважаючи слухати російськомовні композиції. Від тяжких травм композитор помер у лікарні.

Нагадаємо, нещодавно Оксана Білозір заговорила про свої політичні амбіції та бажання знову очолити Мінкульт.