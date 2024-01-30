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Оксана Білозір шокувала зізнанням, як після намагання її отруїти вона пробачила злочинця

Оксана Білозір шокувала зізнанням, як після намагання її отруїти вона пробачила злочинця

Оксана Білозір / Фото: instagram.com/oksana_bilozir

Артистка розповіла, як вона пробачила того, хто здійснив замах на вбивство.

Українська співачка Оксана Білозір, яка минулоріч вперше прокоментувала розлучення з чоловіком, пригадала про замахи на вбивство за період її політичної діяльності.

Так, артистка запевняє, що одним з її страхів у житті є зради. Водночас, за словами Оксани, вона завжди "залишає місток для контакту" і всім без винятку дає другий шанс. Співачка навіть пригадала один з таких випадків, який трапився за час роботи в Кабінеті міністрів, коли її намагалися отруїти. Як повідомляє співачка, навіть вбивці їй вдалося пробачити. І наразі морально вона почувається легше. Втім, з міркувань безпеки не стала називати конкретних імен.

"Навіть гірші у мене були випадки в житті за зраду, коли у мене були посягання на моє життя. Бо я коли була міністром культури мене ж отруїли. Я не буду зараз говорити хто це зробив, бо це безпека мого життя. Але принаймні, я цю людину відпустила. І мені так легко. З одного боку, здається, що це дуже важко, і його справді важко зробити, але з цим потім легко жити… Бо ти відчуваєш висоту, на яку ти сама себе поставила", - шокувала заявою знаменитість в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Оксана Білозір / ©
Оксана Білозір

Зазначимо, тривалий час Оксана Білозір була народною депутаткою і очолювала Міністерство культури України. Під час активної діяльності в Кабінеті міністрів Білозір намагалися прибрати з посади шляхом отруєння. Після цього інциденту у артистки був частковий параліч і ще рік вона відновлювала стан свого здоров'я.

Нагадаємо, нещодавно Оксана Білозір розповіла про свої витрати та як заробляє гроші під час війни.

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