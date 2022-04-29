Оксана Білозір відреагувала на хейт Полякової і дорікнула артистці, що вона поїхала з України

Українська співачка Оксана Білозір не стала мовчати та відреагувала на коментар Олі Полякової про те, що "зараз не на часі влаштовувати розбірки".

На своїй Facebook-сторінці Білозір залишила новий пост, у якому розповіла історію її композиції "Свіча", яку, за її словами, "нахабно переспівують без огляду на авторське право, інтелектуальні права та прожите артисткою життя у її піснях".

"Війна, кажете? Так ця війна не 2014 року почалася, як хтось собі думає… І уже впродовж 20-ти років переконувати світ визнати голодомор в Україні, спричинений сталінським режимом (1932-33, 1947-1949 рр.) геноцидом українського народу! Тоді від 2005-го президенту Віктору Ющенку підіймати, навіть для українців, цю тему було складно! Необхідно було шукати такі форми подачі нашої трагічної історії, яка б торкнулася сердець людських, відкривати душу для сприйняття жорстокої правди! Саме тоді і об'єдналися великий український поет Богдан Стельмах та легендарний український композитор Мирослав Скорик, щоб відома на весь світ, шедевр світової класичної музики "Мелодія", стала піснею-реквіємом "Свіча", піснею, яка б виплакала тугу за мільйонами українців, яких заморили голодом на родючій землі!" – наголосила Білозір.

КОМЕНТАР ДО ПОРЕРЕДНЬОГО ПОСТУ❗ Війна, кажете? Які неймовірні зусилля прикладає сьогодні Президент України Володимир... Опубликовано Oksana Bilozir Четверг, 28 апреля 2022 г.

Артистка дивується, як можна було з її пісні-реквієму "Свіча" "забрати контент (вірші), змінити слова на "Колискову" і понести у світ":

"Нас не потрібно заколисувати, нам потрібно знати всю правду про ворога, нашу історію, для розуміння, що ми - п'яте покоління українців - ведемо останній бій за Україну! Це усвідомлює кожен із нас, хто не покинув Україну! Може там, у Франції, подалі від війни, немає часу почитати історію свого народу, може і пруть емоції якось докластися до страждань свого народу, може складно зі свого репертуару витягти пристойну пісню українською мовою? Хоч "рускій" кокошник і замінився короною від дружби з коронованими країни-агресорки, українці мудрі і сильні, своєю кров'ю сьогодні захищають і ваше, пані, майбутнє!" – звернулася до Полякової Білозір.

Нагадаємо, що конфлікт між артистками почався тоді, коли Оксана Білозір звинуватила Олю Полякову у тому, що вона переспівала "Мелодію" Скорика, знану як "Свіча", у виконанні Білозір - присвячену геноциду українців через голодомор. Мовляв, негарно цупити чужі пісні. Своєю чергою Полякова відповіла Білозір, що вона "не має авторського права на музику Мирослава Скорика". Полякова тоді нагадала Білозір, що вона має стосунок "до якоїсь незаконної недобудови" і побажала колезі "займатися судами".

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