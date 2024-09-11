Оксана Білозір відверто розповіла про стосунки з чоловіком після розлучення: "Думаю, налагодиться"

Співачка Оксана Білозір розповіла, в яких стосунках залишилася з колишнім чоловіком Романом Недзельським після розлучення.

Подружжя повідомило про розрив минулого року. Як говорить Білозір, вони намагаються зберегти приятельські стосунки, адже як-не-як їх поєднують діти та онуки. Щоправда, Роман Недзельський наразі уникає спілкування з колишньою дружиною. Утім виконавиця переконана, що ексчоловікові просто потрібен час, і згодом вони зможуть вибудувати приятельські стосунки.

"Роман уникає спілкування зі мною. Але це таке, тимчасове. Думаю, все налагодиться, бо в нас діти, онуки. Вони їздять до нього в гості, мають гарні стосунки. І Роман – дуже хороша людина. Багато всього знає, вміє до ладу розказати. В нього велике коло друзів, які його люблять, шанують. Має своє комфортне середовище. У нашому середовищі теж комфортно. Як йому, так і мені. Тому я не бачу проблем, просто потрібен час", - розповіла артистка в інтерв'ю Oboz.ua.

Оксана Білозір та Роман Недзелеський / Фото: facebook.com/oksana.bilozir

Хоч і для прихильників Оксани Білозір новина про розлучення стала справжнім шоком, але не для неї та її чоловіка. Співачка наголосила, що вже протягом 10 років не жила разом із Романом Недзельським. Окрім того, перед оголошенням розриву колишні закохані протягом пів року обговорювали цю процедуру. За словами виконавиці, їхні стосунки з чоловіком просто дійшли логічного завершення. Утім артистка запевнила, що це жодним чином не впливає на сімейні зв'язки, адже колишній обранець залишається батьком її дітей та другом.

"Новина про те, що я подала на розлучення, не стала громом серед ясного неба. Насамперед для Романа, бо ми пів року обговорювали цю процедуру. У нас нічого не змінилося. Просто я формалізувала наші стосунки як пари, бо ми вже не жили разом десять років. Хотіла, щоб все було чесно до мене, до нього і до нашої сім’ї. Але на родинні зв'язки це не вплинуло. Ми з Романом були разом 33 роки. Він мені друг, батько дітей. У мене в душі лише теплі спогади про нього та про наше спільне життя", - додала співачка.

Оксана Білозір та Роман Недзелеський / Фото: facebook.com/oksana.bilozir

Зазначимо, про розлучення подружжя стало відомо понад рік тому. Роман Недзельський повідомив, що Оксана Білозір через суд розірвала їхній шлюб, хоча він і був проти. Однак сама ж артистка спростувала цю заяву. За її словами, вони протягом 10 років не жили разом, а розлучення почали обговорювати за пів року до того, як розпочати цю процедуру.

Нагадаємо, нещодавно бізнесмен Валід Арфуш оголосив, що рік тому розлучився з дружиною Лідією Петровою. Також медійник назвав причину розриву.

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