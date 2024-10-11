Оксана Білозір висловилася про українське військо на території російської Суджі: "Вразило до сліз"

Українська співачка Оксана Білозір поділилася враженнями від своєї поїздки до Курської області.

Виконавиця пригадала, що найбільше викликало у неї емоцій у російському місті Суджа. Зокрема, висловила свою гордість за українських бійців, які не розкрадають ані пусті будинки, ані магазини без нагляду. На думку Білозір, це і є характерною рисою наших військових, яка відрізняє їх від ворожої навали. Також співачка поділилася спогадом про церкву, де заспівала українську пісню. За її словами, українські захисники навіть у напівзруйнованому храмі залишають гривні за свічки.

"Пусті міста й села. Мене приємно вразило те, що коли ти їдеш Суджею, то бачиш вітрини магазинів без скла, але всі товари на місцях. Будь-яке мародерство там припиняється нашими військовими. Продуктові магазини розібрані, а інші всі збережені. Мене ще дуже вразили храми. Там бачиш багато образів попадали, все у штукатурці… І коли ми підходимо до столика зі свічками, там є купа грошей і там гривні. Мене це до сліз вразило. Це зруйнована церква. Приходить наш боєць, який хоче помолитися, він може взяти будь-яку свічку, але він бере її й платить у зруйнованому храмі за це гроші. Це величезна різниця між нашою армією та окупантами. Враження гордості", - розчулила Білозір у проєкті "Це ніхто не буде дивитися".

Оксана Білозір приїхала до РФ і заспівала українським бійцям в Суджі

Зірка також зізналася, що спілкувалася з місцевими та цікавилася у них станом справ. І додала, що більша територія міста хоч і пустує, але є доглянутою.

"Спілкувалися з місцевими. Вони навіть намагалися українські слова використовувати. Говорили про загальні речі. Людей майже немає. Здебільшого це люди поважного віку. Будинки закриті, ніхто туди не заходить і не грабує. Акуратно розчищені дороги. Пуста безлюдна територія, де йдуть бої. Кожні декілька хвилин були прильоти. Я співаю в храмі – приліт. Але Бог зберіг", - зізналася Білозір.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Стівен Сігал спантеличив заявою про намір воювати проти України на боці окупантів й навіть написав лист путіну.

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