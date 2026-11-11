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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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15
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Оксана Білозір заявила про намір повернутися до політики: "Це мій прямий обов'язок"

Співачка пояснила, чому знову хоче піти в депутати, та розповіла, як планує долучитися до відбудови України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Оксана Білозір

Оксана Білозір

Українська співачка Оксана Білозір заявила про намір повернутися до активної політики та пояснила, чому вважає своє можливе депутатство важливим для майбутнього України.

Співачка не приховує, що вже замислюється над наступним етапом своєї кар'єри. Вона продовжує гастролювати та подорожувати світом. Водночас артистка наголошує, що має чималий професійний і політичний досвід. За її словами, за роки роботи вона здобула впізнаваність і вплив, які можуть стати корисними в державній діяльності. Білозір переконана, що добре розуміє політичні процеси. Ба більше, вона вже визначилася, у якому напрямку хоче рухатися далі.

«Я планую, звичайно. Мені комфортно, я їжджу по цілому світу, ви можете подивитися по моїх турах. У мене немає проблем, я не сиджу в чотирьох стінах. В мене є певний досвід, певний вплив, певна пізнаваність. Вже фах вироблений. Бути народним депутатом – це теж фах, велика професія, яка має бути підкріплена великою працею до того», – поділилася артистка в інтерв’ю Blik.ua.

Оксана Білозір / © скриншот

Оксана Білозір / © скриншот

Особливе значення співачка надає досвіду, який уже має за плечима. Вона переконана, що робота в парламенті вимагає не лише бажання, а й ґрунтовної підготовки, знань та розуміння механізмів державного управління. Саме тому Білозір не розглядає можливе повернення до політики як випадковий крок чи спробу змінити професійну діяльність.

«Тому, маючи такий досвід і розуміючи добре процеси, маючи відповідну освіту, звичайно, що я відчуваю – це навіть мій прямий обов'язок сьогодні, йти в парламент. І допомагати разом з колегами, займатися відбудовою нашої української держави», – наголосила Оксана.

Оксана Білозір / © скриншот з відео

Оксана Білозір / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно син Оксани Білозір розлучився з дружиною-нардепкою після 21 року шлюбу.

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