Оксана Білозір заявила про нечесний розподіл спадщини покійного Ігоря Білозіра: "Мене це взбісило"

Українська співачка Оксана Білозір заявила про нечесний розподіл спадщини покійного композитора Ігоря Білозіра, з яким у неї є спільний син.

Композитор трагічно загинув 28 травня 2000 року після жорстокого побиття. В Ігоря Білозіра залишився син Андрій. Також він перебував у шлюбі з другою дружиною. Оксана Білозір в інтерв'ю Дмитру Гордону говорить, що заповіту не було. Отже спадщина ділилась між сином, другою дружиною та мамою композитора. Проте співачка взагалі не згодна з розподілом та вважає його нечесним, оскільки обділили Андрія.

"Там спадщину вони поділили неправильно, тому що заповіту не було. Я просто не хотіла розбиратися із цим. Коли немає заповіту – не були враховані інтереси його єдиного сина. У нього не було інших дітей із тою дружиною. Тобто вони собі між собою все гарно поділили, обділили мою дитину, його єдиного спадкоємця", - говорить виконавиця.

Ігор Білозір із другою дружиною та Оксана Білозір

Оксана Білозір заявила, що збирається переглядати рішення розподілу спадщини, аби все було чесно. За словами співачки, все б мало дістатися синові, оскільки той єдиний його спадкоємець. Проте Андрієві дісталась лиш частка, що, як вважає Білозір, категорично несправедливо.

"Мене це взбісило. Я таке не прощаю. Зараз я хочу все впорядкувати. Я хочу переглянути рішення розподілу спадщини, оскільки й мами вже немає. Знаєте, якщо племінниця вже має якісь там права, а моя дитина їх має менше, його єдиний спадкоємець, – це неправильно. А я хочу, щоб все-таки було правильно. Мій син повинен мати право на все. На все, що по батькові залишилося, тому що тато точно лишив би це йому, а не решті", - наголосила співачка.

Зазначимо, після смерті Ігоря Білозіра його спадок ділився між сином, другою дружиною та мамою. Це стосується і майна, і творчого доробку. Врешті, друга дружина подарувала свою частку творчих прав рідній сестрі композитора. Тим часом його мама заповіла свої авторські права, які дістались їй у спадок, онуці.

