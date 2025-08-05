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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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716
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2 хв

Оксана Білозір зізналась, чому не спілкується з ексом після 33 років шлюбу і чи зараз у стосунках

68-річна виконавиця розповіла про колишнього чоловіка і що зараз відбувається в її особистому житті.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Оксана Білозір

Оксана Білозір

Народна артистка України Оксана Білозір висловилася про своє гучне розлучення і готовність до нових стосунків.

Співачка зізнається, що досі не спілкується зі своїм ексчоловіком — продюсером та колишнім директором Палацу "Україна" Романом Недзельським. Нагадаємо, пара прожила в шлюбі понад 30 років, а офіційно розлучилася два роки тому. Ініціаторкою розлучення була саме Білозір, хоча й досі озвучити головну причину такого серйозного рішення вона не готова. 

"Була причина, чому я так зробила. Чому у моєму віці я пішла на такий серйозний крок. Але це моя причина, і я не маю ні до кого претензій. До Романа я прекрасно відношуся, хоча він зі мною поки не спілкується. Він — дуже хороший чоловік, я його поважаю, він — батько мого сина. Ми прожили 33 прекрасних роки разом. Були гарною парою, але все має здатність закінчуватись. На жаль", — висловилася Білозір у розмові з ТСН.ua за лаштунками "Музичної платформи". 

За словами артистки, після розірвання шлюбу між ними не було судових процесів, а питання розподілу спільного майна вони ще не підіймали: "Ми ще до цього питання не підходили. Я не поспішаю з цим". 

Оксана Білозір і Роман Недзельський були разом 33 роки / © facebook.com/oksana.bilozir

Оксана Білозір і Роман Недзельський були разом 33 роки / © facebook.com/oksana.bilozir

Втім, співачка не втрачає надії, що в її особистому житті ще будуть новини, якими вона поділиться зі своїми прихильниками. Хоча до нових стосунків вона поки не готова, бо не бачить серед чоловіків тих, з ким готова знову розділити своє життя.

"Поки мені комфортно самій. Це не так просто знайти собі людину. І більше того, я не ставлю собі такої цілі, бо в мене дійсно багато роботи, концертів. Я не сиджу вдома, не дивлюся у вікно і не плачу в хустку. Але, чесно кажучи, поки я не бачу пари ніякої для себе. Більш того, я нікому не даю приводу проявляти в мій бік якісь сентименти. Я не бачу, кому їх давати", — додала Білозір. 

Нагадаємо, за лаштунками концерту "Музична платформа" про своє особисте життя вперше за тривалий час розповів також Олександр Пономарьов.



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