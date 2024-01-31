Оксана Білозір зізналась, як отримала статус учасниці бойових дій та медалі "За відвагу"

Українська співачка Оксана Білозір, яка раніше розповіла про заробіток під час війни, зізналась, через що отримала статус учасниці бойових дій та чотири медалі "За відвагу".

Виконавиця пригадала, що це сталося ще у часи, коли Україна була в складі Радянського Союзу. Артистці тоді довелося побувати в зоні бойових дій, а саме в Афганістані.

"Під час радянської влади я була в Афганістані двічі. Загалом пів року, якщо до купи це все скласти. Ми там проходили дуже складні жорстокі випробування. Війна є війна. Були там, де вибухає і вбивають, там, де небезпечно, де снаряди над головою літають", - розповіла співачка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Оксана Білозір / Фото: скриншот з відео

Співачка тоді разом з іншими артистами їздила до Афганістану та виступала для військових, які воювали за Радянський Союз. Виконавиця говорить, що такі поїздки були неабияк небезпечними. Вона з іншими артистами потрапляла в різні небезпечні ситуації. За це Оксана Білозір і отримала статус учасниці бойових дій та медалі "За відвагу".

"Я їздила туди як артистка. Ми працювали для бійців. Якщо бійці могли бути в Афганістані два-три роки в одній провінції, то ми, як артисти, їздили по всьому Афганістану. Ми їздили БТРами, літали вертольотами, тобто це все було небезпечно. Звичайно, були моменти, що загрожували нашому життю. І обстрілювали нас, і автобус підривали. Я маю чотири медалі "За відвагу", - пояснила артистка.

Оксана Білозір

Нагадаємо, раніше Оксана Білозір розповідала, як пережила замах на вбивство. Коли артистка займалася політичною діяльністю, її намагалися отруїти.

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