Оксана Білозір зізналася, скільки коштів вона витрачає на побут та як заробляє під час війни

Українська співачка Оксана Білозір, яка вже понад 10 років живе сама, чесно розповіла про те, як заробляє кошти та скільки витрачає щомісяця.

Так, знаменитість стверджує, що під час повномасштабного вторгнення вона не втратила свого основного джерела фінансування – її концертів. За словами Білозір, вона наразі фінансово почувається комфортно. І додала, що на покриття побутових речей щомісяця у неї йде від 60 до 70 тис. грн. Також артистка зізнається, що ця сума може зростати залежно від її місячних потреб.

"Я маю достатньо коштів, щоб почуватися вільною людиною. Заробляю на концертній діяльності. У мене не питання мати купу грошей, а почуватися вільною. В цій ситуації, в якій перебуває країна, я почуваюся вільно. Я так не рахувала, але є місяці, коли треба поїхати кудись відпочити або щось купити. А так 60-70 тисяч ", – розповідає Оксана в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Фото: instagram.com/oksana_bilozir

До слова, зірка має доволі велику родину. Тож співачка зізнається, що за необхідності також може фінансово допомагати своїм дітям та онукам.

Ба більше, Оксана Білозір зазначила, що жодних додаткових нарахувань за різноманітні звання вона не отримує.

Нагадаємо, нещодавно про свої доходи розповідала ексдружина Узелкова Марина Боржемська. Також вона поділилася, на що у неї є кредит і скільки за нього виплачує щомісяця.

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