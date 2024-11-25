Оксана Марченко об'явилась на російському телебаченні: який зараз вигляд має скандальна ведуча

Скандальна ведуча-зрадниця Оксана Марченко об'явилась на російському телебаченні.

З початком повномасштабної війни, яку путіністка підтримала, вона уникає публічності. Однак, часу від часу скандальна Марченко з'являється в інфопросторі, цього разу щоб розважати росіян та просвітлювати їх на релігійну тематику, а також щоб вкотре підіграти пропаганді.

До слова, скандальна ведуча продовжила випускати своє авторське шоу "Паломниця", в рамках якого вона з рюкзаком ходить до російських церков, які, до речі, підтримують дії окупантів на українських землях. У випуску путіністка Марченко у хустці та довгій спідниці поспілкувалася з паломниками.

Оксана Марченко / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, Оксана Марченко, яка є дружиною проросійського політика-втікача Віктора Медведчука, зрадила Україну та обрала Росію. Скандальна ведуча підтримала загарбницьку політику кремлівського диктатора путіна та війну в її рідній країні. Зрадниця перебуває під санкціями від РНБО. Скандальну ведучу звинувачують у фінансуванні війни РФ проти України. Від квітня 2023 року Марченко перебуває в розшуку.

Нагадаємо, нещодавно артисти, які підтримали війну в Україні, поплатилися за це. Президент Володимир Зеленський позбавив їх звання "народних". Хто потрапив до цього списку - дивіться за посиланням.

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