Оксана Муха після боротьби з раком запрем'єрила кліп з Іваном Леньо на саундтрек до фільму "Щедрик"

Переможниця "Голосу країни-9" Оксана Муха та соліст гурту Kozak System Іван Леньо представили кліп на саундтрек до фільму "Щедрик".

Вперше пісня "Я відчуваю тебе" прозвучала ще 2019 року. Тоді композиція так сподобалася режисерці стрічки Олесі Моргунець-Ісаєнко, що вона вирішила використати її у якості музичного супроводу до фільму.

"Пісня "Я відчуваю тебе" у нашому з Іваном Леньо виконанні стала офіційним саундтреком до нового фільму "Щедрик", в якому мені ще й випала нагода зіграти епізодичну роль. Вашій увазі - кліп на наш дует, змонтований із кадрів зі стрічки "Щедрик", - представила кліп Оксана Муха.

Чуттєвий кліп з кадрами з фільму став своєрідним тизером для історичної драми про життя трьох сімей - польської, української та єврейської, які у час Другої світової війни стали на боротьбу з нацистським режимом Третього рейху та владою СРСР. Прем'єра фільму запланована на 5 січня 2023 року.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року Оксана Муха зізналася, що протягом року боролася з онкологічним захворюванням.

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