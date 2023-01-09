Оксана Муха вперше зізналась, що досі бореться з раком: "Хвороба ця дуже підступна"

Переможниця "Голосу країни-9" Оксана Муха розповіла про свою тяжку недугу.

Зокрема, виконавиця зізналася, що досі продовжує боротися зі страшною хворобою – раком.

"Мушу сказати, що я ще його не поборола. Я ще продовжую боротися, тому що хвороба ця є дуже підступна", - розповіла Оксана в ефірі телемарафону.

Оксана Муха

Артистка також порадила шанувальникам, раптом вони відчують якісь зміни в організмі, треба негайно звернутися до лікарів. За словами Мухи, чим скоріше виявити рак, тим краще і більше шансів на одужання.

"Наші люди дуже часто чекають на чудо. І якщо вони відчувають щось, що у них не так, вони думають, що це минеться. Найгірше, що вони роблять – втрачають час. Я бажаю кожному вчасного обстеження і не гаяти ні дня, якщо ви відчуєте, що щось змінилося у вашому тілі або ви почуваєтеся не так, як завжди. Якщо прийшла якась втома, незвична для вас, коли ви постійно хочете спати, коли ви весь час не в гуморі, коли вам важко підійматися догори, чи перестала смакувати їжа - та, яку ви завжди їли, зверніть на це увагу і знайте, що чим швидше ви звернетеся до лікарів, тим більше у вас шансів. А шанси завжди є", - додала Оксана.

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Співачка також порадила ретельно стежити за своїм здоров'ям. Артистка зауважила, що найголовніше – це правильне харчування, здоровий сон і якомога менше стресу.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Оксана Муха зізналася, що понад рік боролася з раком. Утім, співачка вирішила не розповідати, з якою саме онкологією має справу.

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