Оксана Вояж / © Пресслужба Оксани Вояж

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Українська співачка Оксана Вояж, яка стала популярною у 2000-х, пояснила, чому продовжує святкувати Різдво та інші релігійні свята двічі, а також висловилася про суперечки навколо ПЦУ та УПЦ МП.

Артистка зізналася, що не хоче ставати на бік жодної з церков. Вона негативно сприймає протистояння між ними. За словами виконавиці, для неї головне — духовна складова, а не особистість священнослужителя. Саме тому вона відвідує храми незалежно від їхньої належності. Ба більше, Оксана не відмовляється від святкування за різними календарями.

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«Я святкую всі свята два рази. Мені взагалі не подобається ця війна між церквами. Я йду туди, де звучить слово Боже. Я не обираю. Я йду до Бога, не до отців, не до паніматок. У нас же нема російських церков чи молитов. Є УПЦ і ПЦУ», — заявила співачка проєкту «Ранок у великому місті».

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© Пресслужба Оксани Вояж

Водночас ведуча спробувала з’ясувати, чи не бентежить Вояж присутність російськомовної літератури та написів у храмах УПЦ МП. Адже такі випадки досі фіксують у деяких релігійних установах. Однак артистка відповіла, що особисто з подібним не стикалася, і перевела розмову на іншу тему — керівництво церкви.

«Скажу чесно, я не зустрічала. Але потрібно починати з того, хто в цій церкві головний», — висловилася Оксана Вояж.

© Пресслужба Оксани Вояж

Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха 2019 року. Натомість Українська православна церква 2022 року заявила про самостійність і внесла відповідні зміни до свого статуту. Водночас релігієзнавча експертиза встановила збереження її церковно-канонічного зв’язку з Російською православною церквою. 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на обмеження діяльності релігійних організацій, пов’язаних із РПЦ.

Нагадаємо, нещодавно Оксана Вояж розповіла ТСН.ua про багаторічний шлюб із чоловіком, дорослого сина та двох онуків, а також назвала три речі, які, на її думку, допомагають зберігати стосунки.

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