Окупаційна влада позбавила Злату Огнєвіч звання "Заслуженої артистки Криму"

Співачка ж гадала, що її позбавили відповідного звання ще 2014 року.

Окупаційна влада Криму вирішила позбавити українську співачку Злату Огнєвіч почесного звання – "Заслуженої артистки Криму".

Про це виконавиця розповіла у своєму Instagram. До слова, Злату вирішили позбавити почесного звання через те, що вона не мовчить про звірства російських окупантів, які вони чинять проти цивільного населення, а також знаменитість критикує російську владу.

Втім, Злата не засмучується, а навпаки – дивується, чому окупаційна влада не прийняла таке рішення ще 2014 року, коли анексувала півострів, адже Огнєвіч завжди говорила, що Крим – це Україна.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

"До мене прилетіла така новина, що просто не можу не поділитися. Керівництво Криму вирішило мене позбавити звання "Заслужена артистка Криму". Чесно кажучи, я думала, що це відбулося вже давно, ще від часів анексії, бо я говорила і говорю, що Крим – це Україна! Дивно, що вони вирішили це зробити тільки зараз. Що я можу сказати вам, мої не друзі з Криму, я вам раджу читати книжки та розвивати свій інтелект, а не займатися популізмом", - зазначила Злата.

До слова, Злату Огнєвіч нагородили званням "Заслуженої артистки Криму" ще 2013 року.

Нагадаємо, батько співачкм, який є лікарем за професією, вирушив на передову до Харкова, аби лікувати поранених українських захисників.

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