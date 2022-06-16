Окупанти хочуть встановити у Бердянську пам'ятник "асвабадітєлю": Горбунов показав, який він має мати вигляд

Окупанти у тимчасово захоплену Бердянську чинять свавілля. Разом з тим вони намагаються "окультурити" місто на свій лад.
Якщо раніше в окупованих Генічеську та Новій Каховці російські загарбники встановили пам'ятники Леніну, то у Бердянську окупанти хочуть зробити пам'ятник "асвабадітєлю".
Ведучий та продюсер Юрій Горбунов, як і всі інші українці, обурився цій новині. Шоумен показав, який вигляд має мати пам'ятник "асвабадітєлю", а саме зі вкраденим туалетом та килимом. І це по-справжньому описує російських військових, адже вони масово обкрадають українців та забирають усі цінні речі.
"У Бердянську орки хочуть поставити пам‘ятник "воїну асвабадітелю"! На думку українців, він має мати такий вигляд", - зазначив Горбунов.
Користувачі у коментарях зазначили, що дійсно пам'ятник має мати саме такий вигляд. Утім, вони зазначили, що дизайн треба трішки допрацювати.
- Ще пральну машину треба десь втулити
- І руки в крові!
- Ще й електронного чайника треба додати
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