Окупанти хочуть встановити у Бердянську пам'ятник "асвабадітєлю": Горбунов показав, який він має мати вигляд

Окупанти хочуть встановити у Бердянську пам'ятник "асвабадітєлю": Горбунов показав, який він має мати вигляд

Окупанти у тимчасово захоплену Бердянську чинять свавілля. Разом з тим вони намагаються "окультурити" місто на свій лад.

Якщо раніше в окупованих Генічеську та Новій Каховці російські загарбники встановили пам'ятники Леніну, то у Бердянську окупанти хочуть зробити пам'ятник "асвабадітєлю".

Ведучий та продюсер Юрій Горбунов, як і всі інші українці, обурився цій новині. Шоумен показав, який вигляд має мати пам'ятник "асвабадітєлю", а саме зі вкраденим туалетом та килимом. І це по-справжньому описує російських військових, адже вони масово обкрадають українців та забирають усі цінні речі.

"У Бердянську орки хочуть поставити пам‘ятник "воїну асвабадітелю"! На думку українців, він має мати такий вигляд", - зазначив Горбунов.

Користувачі у коментарях зазначили, що дійсно пам'ятник має мати саме такий вигляд. Утім, вони зазначили, що дизайн треба трішки допрацювати.

Ще пральну машину треба десь втулити

І руки в крові!

Ще й електронного чайника треба додати

Читайте також: